Malgré le retour de Damian Lillard, Minnesota enfonce les Blazers

Rien ne va plus pour les Blazers… Après les rumeurs de l’intersaison, le mauvais départ sur le terrain et le licenciement de leur GM, Portland est actuellement dans la pire série négative de sa saison, défait hier soir par Minnesota pour un cinquième revers de suite (116-111).

Pourtant, au Moda Center face à des Wolves qui n’y avaient plus gagné depuis huit apparitions, les Blazers semblaient favoris pour s’imposer avec les retours cumulés de Damian Lillard et Anfernee Simons. Mais, en vain, car c’est bien Minnesota qui a dominé les débats quasiment de bout en bout.

Portland aura bien un sursaut d’orgueil en deuxième mi-temps, prenant le contrôle en début de quatrième quart grâce à la belle adresse de Ben McLemore (15 points en 15 minutes, à 5/6 à 3-points) ou le meilleur match de sa saison d’Anfernee Simons (26 points). Mais Anthony Edwards (24 points) et D’Angelo Russell (18 points) auront raison de Blazers encore très friables mentalement dans le crunch.

Sur cinq défaites de rang, Karl-Anthony Towns (23 points, 10 rebonds) et les Wolves reprennent donc leur marche en avant, laissant les Blazers définitivement au point mort.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le retour de Damian Lillard n’a rien changé. En proie à des douleurs aux abdominaux depuis plusieurs semaines, mais en vérité depuis plusieurs saisons, Damian Lillard a manqué les cinq derniers matchs de son équipe. S’il termine à 24 points, 11 rebonds et 6 passes, il n’a pas pu empêcher la cinquième défaite de suite des Blazers, avec un tout petit 5/17 aux tirs dont 3/14 à 3-points et 5 balles perdues. Dans le même registre, le retour d’Anfernee Simons après trois matchs manqués pour cause de blessure à la cheville n’a pas non plus permis à Portland de briser sa série noire, et ce malgré 26 points du jeune arrière (record de saison).

— Chauncey Billups tente des choses. Sans CJ McCollum blessé, et avec un Robert Covington en pleine crise (mais qui a tout de même joué 34 minutes), l’entraîneur a opéré deux changements dans son cinq majeur, avec Nassir Little et Larry Nance Jr. promus titulaires. L’énergie du premier et l’expérience du second ont été globalement bénéfiques aux Blazers. Mais, plus encore, Chauncey Billups a aussi envoyé le rookie Trendon Watford au feu pour essayer de nouvelles choses.

— Les Wolves finissent fort. Karl-Anthony Towns en parlait avant le match : il en a marre de perdre à Portland. Sur une série de 8 défaites d’affilée au Moda Center, Minnesota a trouvé la faille hier soir. Pourtant, la troupe de Chris Finch était menée de 7 points à moins de 8 minutes de la fin. Mais le duo Edwards – Russell, 17 points en cumulé, a fait le métier en dernier quart.

TOPS/FLOPS

✅ Anthony Edwards. Plus que KAT en double-double (23 points, 10 rebonds mais 5 balles perdues) ou D’Angelo Russell un tantinet maladroit (18 points à 5/12), c’est bien Anthony Edwards qui a été le plus propre des trois joueurs majeurs de Minnesota. Avec 24 points, 4 rebonds et 3 passes, à 7/13 aux tirs, le spectaculaire sophomore a de plus été décisif avec 9 de ses 24 unités inscrites en dernier quart.

✅ Anfernee Simons. De retour aux affaires après une absence de trois matchs pour cause de cheville amochée, Anfernee Simons a été très bon hier soir. À vrai dire, il a tout simplement réussi son meilleur match de la saison, terminant à 26 points à 9/20 aux tirs dont 6/12 à 3-points. Le genre de match prolifique derrière l’arc dont son compère Lillard était un habitué ces dernières saisons…

✅ ⛔ Damian Lillard. Auteur d’un double-double à 24 points et 11 rebonds, plus 6 passes, le meneur a été actif pour son retour au jeu. Mais son adresse aux tirs n’est pas réapparue miraculeusement non plus. À 5/17 aux tirs dont 3/14 à 3-points, « Dame Time » s’est fait damer le pion par D’Angelo Russell en fin de match, alors que le meneur des Wolves rentraient deux 3-points décisifs… Damian Lillard poursuit donc son chemin de croix cette saison, avec ses pires pourcentages d’adresse en carrière, rien de moins !

LA SUITE

Minnesota (12-15) : déplacement à Denver pour boucler un petit « road trip » dans la nuit de mercredi à jeudi (03h00).

Portland (11-16) : deuxième match à domicile d’une série de quatre à la suite, avec la réception des Suns dans la nuit de mardi à mercredi (04h00).