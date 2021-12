C’est en deuxième mi-temps que Utah a fait la différence, alors que Cleveland a plutôt brillé en première mi-temps face à Sacramento. Les Cavaliers menaient de 29 points à la pause mais se sont fait peur lorsque les remplaçants des Kings ont réussi un 22-2 pour recoller. Heureusement, Ricky Rubio veillait au grain…

Washington – Utah : 98-123

Le Jazz a conclu son « road trip » de quatre matchs avec une nouvelle victoire, portant son total de succès consécutifs à sept. Clairement, la troupe de Quin Snyder monte en puissance, avec une bonne alternance entre les extérieurs et les intérieurs, qui a progressivement permis de faire couler les Wizards.

Car Washington menait encore (51-50) à la mi-temps, mais Utah a ensuite montré la différence de niveau entre les deux équipes, avec un Donovan Mitchell efficace et spectaculaire, et une paire Gobert-Whitesite encore dominatrice : 20 points, 11 rebonds pour le Français ainsi que 18 points, 14 rebonds et 4 contres pour son remplaçant.

Wizards / 98 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Avdija 23 2/6 0/2 0/0 1 5 6 1 1 0 0 2 -11 4 9 D. Gafford 23 6/6 0/0 2/2 4 7 11 0 2 0 2 0 -6 14 23 S. Dinwiddie 24 5/13 0/3 2/4 1 1 2 4 4 0 1 0 -9 12 7 B. Beal 34 9/19 1/3 2/2 1 4 5 5 2 1 6 0 -17 21 16 K. Caldwell-Pope 25 0/5 0/1 0/0 0 3 3 1 2 1 2 0 -9 0 -2 A. Gill 3 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 2 2 I. Todd 3 2/4 2/4 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 6 4 D. Bertans 22 2/5 2/4 0/0 0 2 2 0 1 1 0 0 -9 6 6 C. Kispert 22 2/3 2/3 0/0 0 2 2 0 1 0 1 0 -12 6 6 M. Harrell 22 4/8 0/0 1/5 2 3 5 2 1 0 0 1 -14 9 9 R. Neto 23 6/16 1/4 0/0 0 3 3 1 1 0 0 0 -13 13 7 A. Holiday 11 2/2 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 5 5 C. Winston 3 0/1 0/1 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 -5 0 1 J. Ayayi 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -5 0 1 Total 41/89 8/25 8/14 9 30 39 17 15 3 12 3 98 Jazz / 123 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval R. O'Neale 27 1/3 1/2 0/0 0 3 3 2 1 0 0 0 +11 3 6 B. Bogdanovic 27 6/12 2/4 2/2 2 2 4 1 1 0 2 0 +8 16 13 R. Gobert 28 9/10 0/0 2/2 4 7 11 0 3 0 0 1 +14 20 31 M. Conley 26 4/11 1/6 2/3 0 4 4 8 2 1 1 0 +10 11 15 D. Mitchell 32 10/20 4/9 4/4 0 0 0 4 2 2 3 0 +16 28 21 E. Paschall 3 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +5 3 3 R. Gay 18 1/6 1/5 0/0 0 3 3 0 1 0 0 0 +12 3 1 H. Whiteside 20 8/9 0/0 2/3 4 10 14 0 2 0 1 4 +11 18 33 J. Clarkson 25 5/11 0/4 1/1 1 2 3 5 0 1 0 0 +9 11 14 J. Ingles 22 1/6 1/5 1/2 0 4 4 3 1 0 0 0 +12 4 5 T. Forrest 7 1/2 1/1 0/0 1 2 3 2 1 1 1 0 +7 3 7 M. Oni 3 1/2 1/2 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 +5 3 3 J. Butler 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 +5 0 2 Total 48/93 13/39 14/17 12 37 49 28 14 5 8 5 123

Cleveland – Sacramento : 117-103

Alex Len écrabouille Jarrett Allen en début de match mais ce n’est pas vraiment un avant-goût de la rencontre tant les Cavaliers vont dominer la première mi-temps. Evan Mobley attaque Marvin Bagley III, Darius Garland se régale à la création, Isaac Okoro à la finition et alors que les joueurs de Sacramento tentent de dunker sur Jarrett Allen, ce dernier contre tout et nourrit des contre-attaques que Cedi Osman se charge de convertir avant la mi-temps.

La Rocket Mortgage FieldHouse est en fusion alors que Cleveland mène 81-52 à la pause. Dans ce match de séries (la plupart pour les Cavs), Sacramento réussit bien un 10-0 au retour des vestiaires, mais Alvin Gentry sort ses titulaires après un 10-2 de Cleveland qui refait l’écart. Les remplaçants californiens vont alors passer un 22-2 pour faire quelques frayeurs à JB Bickerstaff, mais Ricky Rubio rentre deux 3-pts précieux pour boucler le match.