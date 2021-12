Les Grizzlies repoussent des Rockets à bout de souffle

Pas de Ja Morant, ni de Jaren Jackson Jr. côté Grizzlies, mais une 7e victoire en huit matches avec ce succès (113-106) obtenu face aux Rockets, qui évoluaient sans Jalen Green, Kevin Porter Jr, ni Eric Gordon (back-to-back oblige). Aucun round d’observation côté Memphis puisque l’inévitable Desmond Bane avait donné un avantage de 10 points après trois minutes de jeu (11-1). Le temps-mort pris par Stephen Silas ne change rien, et c’est Dillon Brooks qui enfonce le clou pour donner 16 points d’avance après cinq minutes (21-5). Une entame parfaite pour les Grizzlies avec un écart que l’on retrouve à la pause (63-47).

Au retour des vestiaires, et après le retrait du maillot de Zach Randolph, le match perd en intensité et en qualité. Les Grizzlies ne mettent plus un panier, mais les Rockets n’en profitent pas. Pendant trois bonnes minutes, c’est un concours de ratés, et heureusement, Xavier Tillman est là pour réveiller tout le monde avec un nouveau gros dunk (72-58). Les Grizzlies se contentent de gérer leur avance, mais les Rockets insistent, et Alperen Sengun ramène les siens sous la barre des 10 points (84-77).

Tous les ballons passent par le Turc, et l’écart n’est plus que de six points (94-88) à sept minutes de la fin, et après une grosse claquette dunk de Josh Christopher, Houston croit même au hold-up (96-91). Sauf que Killian Tillie, très efficace, plante le 3-points dans le corner qui soulage toute la salle. Derrière, le Français trouve Tyus Jones pour un autre 3-points, et Memphis reprend 10 points d’avance (105-95) pour gérer plutôt tranquillement la fin de match, et s’imposer 113-106.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des Rockets fatigués. En back-to-back et diminués, les Rockets ont loupé leur début de match, et ils ont passé la soirée à courir après le score. De ce début de match, on retiendra que la paire Wood-Theis ne fonctionne toujours pas. Notamment en attaque où il y a moins de mouvement lorsque Houston joue avec cette paire d’intérieurs, mais aussi en défense où Steven Adams les a mangés en début de match.

– Un blessé de plus. Les Grizzlies ont perdu Steven Adams dans le 3e quart-temps, semble-t-il touché à la cheville gauche. Ce qui a permis de voir davantage Xavier Tillman, auteur de deux très gros dunks, mais aussi aux Rockets de recoller au score.

– Le retrait de maillot de Zach Randolph. Beaucoup de numéros 50 dans les tribunes, et Jaren Jackson Jr, ménagé, est aussi arrivé à la salle avec le maillot de Z-Bo. La surprise de la soirée, c’est la présence de Marc Gasol qui a fait l’aller-retour depuis l’Espagne !

TOPS/FLOPS

✅ Kyle Anderson. Un match plein pour l’ancien ailier des Spurs, dans la lignée de ce qu’il pouvait produire la saison passée. Sa défense a été essentielle en début de match pour gêner la circulation de la balle, et en attaque, son agressivité lui a permis d’aller chercher de nombreux lancers-francs. Maladroit sur la ligne, il a lancé un Hack-a-Kyle en fin de match de la part des Rockets.

✅ Killian Tillie. Peut-être son meilleur match depuis son arrivée en NBA. Opportuniste, le Français est toujours bien placé, et ce qu’on retiendra, c’est son 3-points dans le corner dans le 4e quart-temps pour libérer les Grizzlies. Autre point fort : ses passes. C’est un joueur altruiste, et le ballon vit en attaque quand il est sur le terrain.

✅ Alperen Sengun. Pour la deuxième soirée de suite, Sengun inscrit 15 points, son meilleur total en carrière. C’est lui en fin de 3e quart-temps et au début du 4e qui fait douter les Grizzlies, et on retiendra son entente avec Christian Wood. Un exemple, cette passe dans le dos pour Wood dans un mouchoir de poche. Défensivement, il souffre mais en attaque, c’est un tout bon. On l’a même vu, après une faute sur lui, marquer un panier avec la planche, dos au cercle…

⛔ Garrison Mathews. C’est le problème avec un shooteur… Quand ça ne rentre pas, c’est vite un boulet pour son équipe. Malgré son énergie, Mathews n’a pas été d’une grande utilité, et pour ne rien arranger, il a été dominé par Desmond Bane. A l’arrivée, plus de fautes que de paniers, et un match à oublier.

LA SUITE

Memphis (16-11) : les Grizzlies accueillent les Sixers lundi soir.

Houston (8-18) : les Rockets seront chez les Hawks lundi soir.