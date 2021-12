À OKC, les Lakers et LeBron James avaient une revanche à prendre

Peu convaincants et rassurants depuis le début de saison, les Lakers sont tout de même parvenus à repasser au-dessus de la barre des 50% de victoires (14-13), la nuit dernière. Au lendemain de sa défaite fâcheuse sur le parquet des Grizzlies, la franchise californienne a ainsi fait le job sur celui du Thunder, dans le sillage d’un super LeBron James.

Auteur de 33 points, 5 rebonds, 6 passes, 3 interceptions et 2 contres (!), à 13/20 aux tirs et 4/6 à 3-points, le « King » a effectivement fait parler sa puissance pendant trois quarts-temps. Compensant parfaitement l’absence d’Anthony Davis, préservé en raison d’une gêne au genou.

Une véritable démonstration de force, donc, qui a le don de rassurer ceux qui pouvaient douter de son physique. Le tout face à une équipe avec laquelle il avait des comptes à régler…

« La dernière fois qu’ils nous ont affrontés, je ne pouvais rien faire d’autre que rester assis, à voir nos avances s’évaporer et à les regarder depuis le banc en train de célébrer sur notre parquet », regrettait ainsi le quadruple MVP, blessé à cette époque et qui se sent de mieux en mieux aujourd’hui, dans les colonnes du Los Angeles Times.

Ne pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé

Comme le souligne ici LeBron James, les « Purple & Gold » se sont déjà faits cueillir, à non pas une mais deux reprises, par OKC en début de saison. Alors qu’ils avaient compté 26 points d’avance à l’extérieur, fin octobre, puis 19 points d’avance à domicile, début novembre.

Deux revers assez préoccupants pour les hommes de Frank Vogel, candidats naturels pour le titre, face à une franchise pourtant appelée à jouer les dernières places de sa conférence. Mais qui ont, en partie, été effacés ce vendredi.

De son côté, DeAndre Jordan, qui en a lui profité pour devenir le 41e joueur de l’histoire à atteindre la barre des 10 000 rebonds en carrière, était tout aussi motivé que LeBron James en amont de ce déplacement à OKC, pour éviter d’éventuels regrets dans le futur.

« [Jusqu’ici], il y a des équipes que nous aurions dû battre contre lesquelles nous avons perdu », rappelait ainsi le pivot vétéran. « Sauf que nous ne voulons pas regarder en arrière au mois d’avril, en nous disant ‘Ah, mais nous aurions pu avoir l’avantage du terrain en fait. Nous aurions pu faire ci, nous aurions pu faire ça, si nous avions mieux terminé nos matchs’. »

Une solide prestation collective

Superbement épaulé par Avery Bradley (22 points, à 6/8 à 3-points), pas étranger au petit match de Shai Gilgeous-Alexander, mais également Austin Reaves (13 points, 5 rebonds) et Talen Horton-Tucker (11 points), LeBron James se réjouissait forcément de ce bel apport des « role players » californiens.

D’autant plus sans Anthony Davis, et compte tenu des performances discrètes de Russell Westbrook (8 points, 9 rebonds, 7 passes) et Carmelo Anthony (7 points, à 1/6 à 3-points).

« C’est beaucoup plus simple de défendre un seul joueur que d’en défendre cinq », expliquait d’abord l’ailier All-Star. « En tant qu’équipe, il est important pour nos ‘role players’ que nous [LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook et Carmelo Anthony, ndlr] attirions l’attention de deux, trois ou quatre joueurs et que nous puissions les servir, en nous assurant que le ballon circule bien. »

Cette prestation des Lakers a d’ailleurs eu le mérite de satisfaire aussi Frank Vogel, qui a notamment pu apprécier le joli 19/42 de ses joueurs, derrière l’arc.

« Je suis vraiment fier de mon groupe, qui a retenu les leçons du match [à Memphis], où nous n’avons pas su jouer de manière simple, en trouvant les joueurs ouverts et en forçant certaines choses », confiait, après coup, le coach angeleno. « Nous avons bien fait circuler le ballon et, par conséquent, nos shoots étaient de qualité. Nous avons très bien shooté à 3-points. »

Et Frank Vogel de conclure, au sujet de l’importance de privilégier, comme dans cette rencontre, l’altruisme à l’individualisme.

« Le joueur ouvert sera toujours plus talentueux que n’importe quel joueur de notre équipe. Sauf peut-être LeBron James, allez [il sourit]. L’important, c’est vraiment de trouver le joueur ouvert. Tout le monde est capable de marquer des points dans cette équipe. Il faut donc se faire confiance mutuellement, sans se préoccuper de qui brille le plus, soir après soir. »