Rui Hachimura voyage enfin avec les Wizards

Les semaines passent et Rui Hachimura est toujours attendu sur les parquets. Le Japonais est resté loin de ses coéquipiers depuis le training camp, pour des « raisons personnelles », avant de refaire surface.

Depuis mi-novembre, on sait qu’il travaille physiquement pour retrouver les parquets. Mais alors que les Wizards ont déjà joué 26 matches, Hachimura n’est toujours pas prêt a précisé son coach.

Wes Unseld Jr. a confirmé à NBC Sports que son ailier-fort était jusqu’ici limité à des exercices et du un-contre-un avec des assistants coaches, en espérant pouvoir monter en régime la semaine prochaine avec du 2-contre-2 et 3-contre-3 face à des coéquipiers.

Pour le 5-contre-5, qui serait synonyme de retour imminent, cela pourrait intervenir d’ici deux semaines. On ne devrait donc pas revoir Hachimura avant les derniers jours de décembre, voire début janvier 2022.

En attendant, le joueur de Washington va voyager avec ses coéquipiers pour la première fois de la saison. Les hommes d’Unseld Jr. partent en effet dimanche, après la réception du Jazz ce samedi soir, pour un « road trip » de six matches, jusqu’au 23 décembre, avec des passages à Denver, Sacramento, Phoenix, Utah, Brooklyn et New York.