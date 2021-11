Le bout du tunnel pour Rui Hachimura

Parce que les Wizards réalisent leur meilleur début de saison depuis 1974, on oublie qu’ils évoluent sans deux titulaires, Thomas Bryant sous les panneaux, et Rui Hachimura à l’aile. Le Japonais est absent pour « des raisons personnelles » depuis le début de saison, et selon NBC, il pourrait retrouver les terrains avant la fin du mois.

La semaine prochaine, il va accélérer son programme de retour puisqu’il va s’entraîner dès lundi avec le Capital City Go-Go. Jusqu’à présent, Rui Hachimura se contentait de s’entraîner dans son coin avec des exercices individuels, et il n’est toujours pas apparu devant la presse. Selon le président Tommy Sheppard, son jeune ailier pourrait même jouer en G-League pour retrouver le rythme des matches, comme c’est le cas actuellement de Serge Ibaka avec les Clippers.

Très discrets sur la situation de leur ailier, les Wizards sont optimistes pour la suite, et alors qu’il se murmure que le Japonais a traversé une dépression, c’est aujourd’hui sa condition physique qui est au cœur de sa préparation, et ce passage en G-league devrait lui permettre d’être prêt dans une dizaine de jours.