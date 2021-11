Les images officielles de la Air Jordan 8 « Rui Hachimura »

Suite aux premières images de la paire publiées sur les réseaux la semaine passée, « Jordan Brand » a enclenché la vitesse supérieure en dévoilant donc officiellement la « PE » de la Air Jordan 8 « Rui Hachimura ».

On retrouve ce modèle principalement beige, avec une base en daim recouvert de superpositions en cuir craquelé. Le logo « H » du joueur, en rouge et noir sur la languette est également présent. L’intérieur du col est en noir, la tirette en rouge, un ensemble que l’on retrouve sur la semelle extérieure et la boîte collector qui accompagne ce modèle.

Annoncé à 225 dollars, le modèle pourrait être commercialisé dès les prochaines semaines.

(Via KicksOnFire)

