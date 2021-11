Les premières images de la Air Jordan 8 SE Rui Hachimura

Les premières images d’une Air Jordan 8 Retro SE baptisée « Rui » ont fuité sur la toile. Jordan Brand prépare en effet un modèle customisé de la Air Jordan 8 en l’honneur de l’ailier fort des Wizards.

On peut y voir une base en daim beige, avec de superpositions en cuir craquelé pour donner un aspect « veilli ». On aperçoit également le logo « H » du joueur, en rouge et noir sur la languette, aux couleurs de la boîte collector de cette « Special Edition ».

La tendance est actuellement sur une sortie en 2022 pour cette AJ 8 Retro SE Rui, attendue à 225 dollars.

(Via KicksOnFire)

—

