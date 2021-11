Où en est Rui Hachimura ?

Que se passe-t-il avec Rui Hachimura ? Après avoir zappé le camp d’entraînement de début de saison pour des raisons personnelles, le joueur des Wizards n’a toujours pas été aperçu au cours d’un entraînement collectif de son équipe. Il n’a donc joué encore aucune minute sur la saison 2021-2022, sans que son absence soit « liée à une blessure », d’après le rapport d’ESPN.

Wes Unseld Jr a botté en touche lorsqu’il lui a été demandé de ses nouvelles : « Je n’ai pas de calendrier de retour, mais je dirais plus tôt que prévu. Il a été plus présent, il s’entraîne, donc c’est bien de l’avoir au centre d’entraînement ».

Le nouvel entraîneur a ajouté que le plus gros défi de Rui Hachimura à son retour serait d’apprivoiser la nouvelle terminologie qu’il a mise en place au niveau des systèmes de jeu, en plus de devoir s’adapter à un roster considérablement modifié depuis la saison dernière.

Pas de rôle d’assistant de luxe en attendant son retour

Et c’est bien ce qui interroge d’autant plus, car le joueur n’est présent ni aux entraînements collectifs ni aux matchs, et n’est donc en aucun cas impliqué dans la vie du groupe. Plutôt étonnant, alors qu’on a souvent vu des joueurs dans son cas endosser un rôle d’assistant de luxe, ce dont il aurait eu particulièrement besoin au regard du contexte.

Mais Wes Unseld Jr ne s’est pas démonté, tâchant de se rattraper en affirmant que le moment n’était pas encore venu pour que Rui Hachimura rejoigne le reste de l’équipe.

« Je pense que pour l’instant, il en est où il doit être. Ce n’est pas une question de ne pas vouloir qu’il soit là, c’est juste que le moment n’est pas encore venu. Il continue à bosser sa condition, à s’entraîner, à se muscler… C’est qu’il fait dans nos installations, et c’est très bien. On a donc l’occasion de le voir, mais pour ce qui est de l’intégrer dans la dynamique de l’équipe, ça va prendre du temps. C’est un point sur lequel nous allons prendre notre temps avec lui, et quand il sera prêt, nous l’accueillerons de nouveau », a-t-il ajouté.

Vous avez dit étrange ? La suite au prochain épisode.