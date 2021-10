Rui Hachimura et Bradley Beal prêts pour la reprise ?

Wes Unseld Jr. a donné des nouvelles de deux de ses titulaires, à quelques heures du début de saison. Les Wizards ouvrent leur saison régulière à Toronto ce mercredi et les situations de Bradley Beal et Rui Hachimura n’étaient pas totalement claires.

Le premier souffrait d’une douleur au genou droit, qui avait provoqué sa sortie prématurée lors du dernier match de présaison, vendredi dernier. Existe-t-il des raisons de s’inquiéter ?

« Il a l’air bien », confirme le coach à NBC Sports, alors que sa star a participé à l’entraînement mais sans faire de cinq-contre-cinq. « Il a shooté des 3-pts, malgré une petite gêne. Il est resté loin de l’action, mais il bouge bien. Rien de significatif à signaler, ni de persistant. On est prudent à ce stade. »

Quant au second, il est revenu dans la capitale la semaine passée après quelques semaines loin du « training camp » pour régler un problème personnel. Il devait encore passer par le protocole sanitaire avant de retrouver ses coéquipiers.

« Il est sorti du protocole et, pour le moment, on va faire du travail individuel », a expliqué Wes Unseld Jr., ce qui laisse imaginer que le Japonais sera un peu court pour le début de saison. « Il nous a manqué », confie de son côté Corey Kispert. « On est impatient de jouer avec lui, de l’avoir dans le vestiaire à nouveau. »

Il y a encore du travail à faire, mais au moins, Rui Hachimura est de retour, ce qui reste une bonne nouvelle pour Washington. Et d’après nos confrères de NBC Sports, la franchise a activé sa quatrième année en option, pour le conserver jusqu’en 2023 et elle pourra ainsi lui proposer une prolongation l’été prochain.