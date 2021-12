Nouvel homme fort des Blazers, Joe Cronin dévoile sa stratégie

Finaliste de conférence pour la première fois depuis l’an 2000, les Blazers semblaient enfin parés à faire fructifier le talent de leur superstar, Damian Lillard, lors des playoffs 2019. Sept ans après sa Draft en 6e position, le meneur paraissait enfin entouré de suffisamment de talents pour mener Portland tout en haut de l’affiche.

Mais, deux saisons plus tard, après le licenciement du coach Terry Stotts, au club depuis neuf ans, et celui bien plus controversé de Neil Olshey, le GM en place depuis 2012, les Blazers ne sont plus que l’ombre d’un prétendant dans la conférence Ouest. Au lieu d’être à quelques pièces près d’un titre, Rip City est au bord de l’implosion.

Après les remous de l’été ayant suivi les déclarations ambiguës de Damian Lillard, Portland est de nouveau en pleine crise, dans le ventre mou du classement avec 11 victoires et 15 défaites après presque deux mois de compétition. Mais le GM en intérim, Joe Cronin, l’ancien bras droit de Neil Olshey, ne se veut pas alarmiste.

Un vrai problème d’effectif

« La franchise veut gagner. Il y a des moments où il faut savoir faire un pas en arrière pour repartir de l’avant, mais on n’est pas encore convaincu que ce soit le cas », assure-t-il ainsi dans The Athletic. « Notre approche actuelle, ce n’est pas de reconstruire ou de repartir à zéro. On veut s’améliorer. On n’a pas discuté un seul instant de faire un pas en arrière. »

Alors que Neil Olshey arguait en fin de saison passée que c’était un problème de coaching plutôt qu’un problème d’effectif qui plombait les Blazers, l’arrivée à l’intersaison de Chauncey Billups au poste d’entraîneur en chef n’a rien changé. Bien au contraire, malgré l’arrivée de « role players » intéressants comme Larry Nance Jr. ou Cody Zeller pour essayer de colmater les brèches, la défense de Portland est toujours aussi pathétique…

Alors que Neil Olshey était éticent à opérer un changement drastique à l’effectif qu’il avait lui-même construit, son successeur n’a lui aucune raison de favoriser ce statu quo. « Je peux vous dire qu’il sera toujours très minutieux », avance Kevin Pritchard, dirigeant des Pacers, qui a collaboré avec Joe Cronin à Portland entre 2004 et 2010, « et je pense qu’il n’aura pas peur de prendre des risques. »

Joe Cronin semble prêt à tenter des choses, et prendre des risques pour relancer ce groupe des Blazers.

« On a un groupe stable qui peut gagner un bon total de matchs. En prenant des risques, on augmente forcément les risques de s’affaiblir mais ça nous donne aussi l’opportunité d’élever notre potentiel. C’est le type d’échanges qui m’intéresse le plus. Ça ne me dérange pas de rater un échange si je pensais que ça nous donnait une bonne chance de passer un cap. Ça ne me dérange pas non plus de faire un pas en arrière si ça veut dire qu’on va tenter des paris. »

La rumeur Ben Simmons a repris du poil de la bête en Oregon, mais si ce n’est pas le meneur australien, ce sera peut-être un autre joueur de gros calibre qui sera appelé en renfort de Damian Lillard.

CJ McCollum, Robert Covington ou encore Larry Nance Jr. voire Jusuf Nurkic sont tous candidats à un échange potentiel après un début de saison des plus décevants. Anfernee Simons et Nassir Little sont deux valeurs montantes qui pourraient aussi faire partie d’un tir groupé. Bref, à part Damian Lillard, tous les joueurs (ou presque) sont susceptibles de faire leurs valises…

Toutes les qualités requises chez un GM

Héritière de l’incroyable portefeuille de propriétés à travers le monde, de yachts plus luxueux les uns que les autres et autres œuvres d’art inestimables après la mort de son frère Paul, Jody Allen n’avait manifestement pas le temps, ni l’envie, d’être aussi impliquée dans les décisions concernant les Blazers, ou les Seattle Seahawks en NFL.

Mais, à sa demande, Joe Cronin est désormais assis à côté de Jody Allen au premier rang de chaque match à domicile. Le nouveau GM intérimaire avoue même que les deux premiers matchs l’ont été avec une discussion à bâtons rompus et ininterrompue pendant la rencontre.

« On a parlé un peu de tout. En vérité, on a surtout profité d’un bon moment. J’ai vraiment pris mon pied à être auprès du terrain, et c’était une bonne manière pour nous de communiquer et de partager des idées, de préparer un peu la suite et puis aussi tout simplement de parler du match. Certains sujets étaient plus profonds, mais pour la plupart, on a simplement papoté en regardant du basket et en supportant l’équipe. »

Arrivé au club en tant que stagiaire en 2006, Joe Cronin a fait ses heures comme on dit. Il a passé les étapes une à une, devenant scout et spécialiste des salaires en 2010, puis directeur du personnel en 2014.

« Il est passé de stagiaire qui faisait des petits trucs par ci par là à un spécialiste des salaires, et ce n’est pas le genre de trucs qui arrive souvent », sourit Kevin Pritchard. « Il avait déjà de bonnes qualités de scout, et maintenant il connait les règles salariales mieux que quiconque. Ajoutez sa capacité à communiquer avec tout le monde et vous avez un mélange idéal pour faire un bon GM. »

Intérimaire pour l’instant, Joe Cronin n’aura peut-être pas les pleins pouvoirs immédiatement s’il s’agit véritablement de modifications drastiques de l’effectif. Mais sa nomination à long terme ne serait pas non plus une surprise. Joe Cronin a ainsi fait ses preuves au sein des Blazers.

« Quand on engage des gens, une des choses qu’on essaye d’identifier rapidement, c’est de savoir quel est leur véritable attachement au jeu et pourquoi ils veulent faire ce boulot », explique Kevin Pritchard. « Est-ce pour l’argent, pour le glamour ou autre… Et avec Joe, il était très clair qu’il avait un cœur purement basket. Il adore ça. Et pour moi, c’est ça qui est ressorti. »

Ça va bouger à Rip City !

Présenté comme un petit génie de la convention collective (CBA), ce qui représente tout de même 500 pages de règles pour les contrats de joueurs, les échanges, la Draft ou encore le salary cap entre autres joyeusetés juridiques, Joe Cronin a appris à maîtriser cette « langue étrangère » après un travail colossal de répétitions. C’était tout simplement devenu son livre de chevet. Jamais sans son CBA…

« Je peux parier que je l’ai lu cent fois la première année. Je le lisais encore et encore. Et à chaque fois, je commençais à comprendre un peu mieux. Ça commençait à signifier quelque chose. Avec le temps et les échanges que je voyais dans la Ligue, ou les réunions auxquelles je participais avec d’autres experts, j’ai commencé à m’en imprégner. Les règles salariales ne sont pas vraiment des maths, il s’agit davantage de créativité, de bien suivre le règlement et de pouvoir imaginer différents scénarios. »

Avec une masse salariale parmi les plus élevées du championnat (9e), à un peu plus de 142 millions de dollars cette saison et des salaires difficiles à bouger (CJ McCollum notamment), Joe Cronin va effectivement devoir faire preuve d’imagination. En tout état de cause, il semble assez partisan d’une réduction des budgets alloués aux salaires pour passer sous la barre de la luxury tax. Que les Blazers dépassaient allègrement pendant les années fastes de Paul Allen, moins regardant sur les dépenses.

« Jody a été super à propos de la taxe. Avec elle, on a été au-dessus chaque saison sauf la saison passée », précise Joe Cronin. « C’est ce que je veux dire à son propos, elle veut vraiment gagner. On va en discuter à l’avenir en lui présentant les raisons qui pourraient être bénéfiques à ne plus dépasser la taxe, mais beaucoup d’entre elles ne sont pas financières. Ça influence plus notre capacité à opérer et effectuer des transactions. On est plus limité quand on est au-dessus de la limite. On rencontre des difficultés comme celles de ne pas pouvoir faire de « sign and trade », on a une plus petite somme d’argent pour la « mid-level » et notre marge d’erreur est plus limitée. Il y a beaucoup de bénéfices mécaniques à sortir de la taxe. »

Outre CJ McCollum évidemment en première ligne avec 33 millions de dollars la saison, d’autres joueurs sont également sur la sellette. Tous trois entre 11 et 12 millions la saison, et sans l’apport attendu sur le terrain : Nurkic, Nance Jr. et Covington. Mais il faudra probablement faire des concessions en chemin. Et tenter des paris.

Joe Cronin se dit prêt à assumer : « J’ai été conçu pour ça. Le défi principal qu’on rencontre, c’est qu’il est extrêmement difficile de passer de bon à très bon. On a une équipe solide depuis un paquet d’années, mais on a atteint nos limites. Comment on peut crever ce plafond pour se battre avec les meilleurs ? »