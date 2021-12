Damian Lillard voudrait jouer avec Ben Simmons

L’épisode autour de Neil Olshey, le désormais ex-GM qui vient d’être licencié, n’est qu’un moment difficile de plus dans les mois compliqués que vivent les Blazers. Damian Lillard a en effet longuement hésité (et a été courtisé par LeBron James) à partir durant l’intersaison et le très moyen début de saison n’est pas de nature à le rassurer.

L’ambiance est lourde à Portland, et le meneur, à l’infirmerie actuellement, ne serait pas ravi du style de jeu imposé par Chauncey Billups, d’après The Athletic. Notamment parce qu’il joue moins de pick-and-roll que par le passé.

De plus, le All-Star attendait du changement pendant l’été pour renforcer l’équipe, encore éliminée au premier tour (pour la quatrième fois en cinq ans) des playoffs la saison passée. On ne peut pas dire que les dirigeants ont sorti l’artillerie lourde alors que Damian Lillard, lui, a un nom prestigieux en tête.

Ben Simmons contre C.J. McCollum ?

Car toujours selon nos confrères, la star de Portland voudrait jouer avec Ben Simmons, qui serait plus complémentaire de son jeu sur les lignes arrières, et qui pourrait surtout davantage le soulager sur le plan défensif. Avec Neil Olshey aux commandes, les Blazers auraient proposé C.J. McCollum, un premier tour de Draft et un jeune joueur (Nassir Little ou Anfernee Simons) aux Sixers en échange du triple All-Star.

Ces derniers ont refusé et auraient demandé CJ McCollum et plusieurs choix et « swaps » de Draft. Cette fois, ce sont les dirigeants de Portland qui auraient refusé cette offre.

Maintenant que Neil Oshley n’est plus là et que le groupe ne décolle pas malgré les plaintes de Chauncey Billups, les Blazers vont-ils recontacter les Sixers pour entamer à nouveau des négociations autour de Ben Simmons ?