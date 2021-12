Chauncey Billups : « Je n’ai jamais vu une équipe qui avait besoin de son banc pour inspirer ses titulaires »

Déjà sévèrement battus par les Spurs sur leur parquet il y a deux jours (114-83), les Blazers ont encore largement mordu la poussière face aux Celtics (145-117). En quête de l’esprit de compétition chez ses joueurs, alors que Damian Lillard soigne ses problèmes aux abdominaux, Chauncey Billups ne comprend pas son groupe.

« Il n’y a pas de problèmes avec nos jeunes. C’est un souci avec les vétérans et le titulaires », explique le coach. « Ça devient une habitude chez nous d’être très soft lors des débuts de match, et de se reposer sur les remplaçants pour revenir. Souvent, ils y arrivent. À la mi-temps, je leur ai dit que je ne comprenais pas. Je n’ai jamais vu une équipe qui avait besoin de son banc pour inspirer ses titulaires. C’est dingue pour moi. C’est censé être l’inverse mais on continue de connaître ça, encore et encore et encore. »

Chauncey Billups a d’ailleurs l’habitude de ne pas parler à son équipe après les défaites, expliquant que ça ne servait à rien de s’agacer à chaud face à des joueurs déjà frustrés. Mais il a fait une exception.

« Pour la première fois de la saison, j’ai parlé ce soir après le match. Ce n’était pas un discours émotionnel. Évidemment, je vais garder ce que j’ai dit à l’équipe entre nous mais il n’y avait rien d’émotionnel et je n’ai pas crié. Je ne suis pas quelqu’un qui crie. J’ai juste parlé avec ce ton-là, mais j’ai dit des choses réelles. »

Le coach de Portland a donc sans doute secoué ses titulaires, alors qu’il a répété les mots « effort » et « orgueil » tout au long de sa conférence de presse.

« Ce n’est pas quelque chose qu’on peut implanter dans quelqu’un. On peut travailler sur la technique, faire progresser un gars sur ce truc ou celui-là. Mais ce truc interne, ce feu intérieur, cet esprit de compétition, cet orgueil, c’est quelque chose qu’on a ou qu’on n’a pas. Ce n’est pas quelque chose qu’on peut allumer ou éteindre. »

Désormais à 11 victoires pour 13 défaites, les Blazers s’enlisent dans la sinistrose…