Chauncey Billups en quête de l’esprit de compétition chez ses Blazers

Depuis le début de saison, Chauncey Billups se répète régulièrement après les défaites des Blazers. Néanmoins, les matches à domicile se passent souvent bien (10 victoires en 11 parties avant la rencontre face aux Spurs) et ça permet de garder un bilan globalement à l’équilibre et de rester dans le Top 10 à l’Ouest.

Sauf que la soirée de jeudi, à domicile contre les Texans, a été très compliquée à vivre. Privés de Damian Lillard, les Blazers ont rendu une très faible copie (défaite de 31 points), bien pâle, surtout en première mi-temps.

« Mon principal souci, à cet instant, c’est que je veux qu’on se batte davantage », déclare le coach à The Oregonian. « Je veux qu’on soit compétitif chaque match et ça n’est pas le cas je trouve. Vraiment. Et ça m’inquiète. Même dans certaines victoires, on a mal joué. Je suis assez énervé : on a parlé de plein de choses, et on n’en a rien fait. »

En premier acte, les Spurs ont pu dérouler leur basket sans opposition. En défense, les Texans n’ont pas forcé non plus, car offensivement, les Blazers ont manqué d’imagination et d’intensité. Jusuf Nurkic a été fantomatique quand Norman Powell a multiplié les tirs douteux et que C.J. McCollum n’a pas pesé. Enfin, l’équipe a perdu 18 ballons…

« Sans doute que les gens se sont grattés la tête en voyant cette combinaison »

Si bien que face à un groupe si peu énergique, Chauncey Billups a lancé un cinq majeur hybride pour tenter de revenir. Ses troupes n’ont guère profité du coup de mou des Spurs en troisième quart-temps, mais il est clair que c’est avec Cody Zeller, Dennis Smith Jr, Tony Snell, Larry Nance Jr. et Ben McLemore que Portland a affiché un visage plus combatif.

« Je suis prêt à perdre des matches comme ça », assure le caoch, qui n’a pas peur de faire des expérimentations avec son groupe. « Sans doute que les gens se sont grattés la tête en voyant cette combinaison, mais si je trouve des joueurs prêts à se donner, qui veulent l’emporter, j’adore. »

Voilà pourquoi la faute technique prise par Dennis Smith Jr, alors que le joueur n’a pas été parfait (6 points à 2/8 au shoot et 3 ballons perdus) et joue peu depuis le début de saison, a fait plaisir à son entraîneur.

« Je suis heureux de voir qu’il était énervé de perdre. Je ne vois pas ça tous les jours. Je veux qu’un joueur soit outré quand on perd, et j’ai vu ce feu chez lui. On a besoin d’un esprit de compétition comme celui-là. »