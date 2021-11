Damian Lillard raconte les dessous de sa rencontre avec LeBron James durant l’intersaison

On le sait, LeBron James a transformé cet été son palace en « war room », recevant chez lui des cibles potentielles pour la « free agency ». DeMar DeRozan et Russell Westbrook se sont rendus à domicile pour écouter le pitch du « King » et d’Anthony Davis. Ce qu’on apprend chez Yahoo! Sports, c’est que Damian Lillard a aussi passé quelques heures chez le quadruple MVP.

Le 2 juillet, Damian Lillard assiste à la rencontre entre les Sparks et les Aces en WNBA, et LeBron James est présent dans la salle. Les deux se saluent, et échangent quelques mots. Un peu plus tard, LeBron demande à Lillard de passer chez lui le lendemain pour déjeuner. Lorsque Lillard débarque, Davis est présent aux côtés de LeBron James.

« LeBron m’a décrit quelle serait la situation si je partais »

« LeBron m’a demandé ce que je pensais de ma situation, et je lui ai dit ce que je vous ai toujours dit : je veux être en position de tout gagner » raconte le meneur à Yahoo! Sports. « Il m’a décrit quelle serait la situation si je partais. Il ne m’a pas demandé de venir à Los Angeles, et il ne m’a rien dit que je ne savais pas déjà. Je lui ai dit : « Je sais que si je viens jouer avec vous tous, ça marcherait vu mes qualités ». Et vu ma personnalité et les leurs. »

Mais… Lillard a aussi rappelé à LeBron qu’il n’était pas un fan des « superteams ». « Je lui ai juste dit que je ne savais pas si c’était la voie que je voulais emprunter, et grosso modo, la discussion a porté sur ça. »

Selon Yahoo! Sports, le repas a duré une heure et demie, et Lillard leur a promis de revenir vers eux. Mais… les Lakers sont très pressés, et surtout Lillard sait que les Blazers s’opposeront à tout départ. Surtout aux Lakers.

« Il y a tellement d’équipes dans la ligue que certaines veulent reconstruire, d’autres veulent juste être une équipe de playoffs et voir si elles peuvent rendre les choses intéressantes, et puis il y a quelques équipes qui ont en tête de gagner un titre » rappelle Damian Lillard.« Donc personnellement, j’étais dans cette position où je me demandais si on essayait vraiment de gagner un titre. Je veux faire partie de quelque chose où gagner un titre est la mission de chacun. Je demandais à mon équipe : ‘Est-ce que c’est vraiment ce que nous essayons de faire ? Que faisons-nous pour prouver que c’est ce que nous voulons vraiment ?’ C’étaient mes questions, et je les ai présentées de cette façon. Comme : ‘Que faisons-nous ? Comment pouvons-nous dire honnêtement que nous voulons tout gagner ? Quelles mesures prenons-nous ?’ J’avais juste une décision à prendre. »

« Si je décrochais ce titre pour Portland, je pleurerais. Je pleurerais vraiment. Je veux gagner un championnat ici. Et parce que ce serait tellement fort en émotions de le faire ici, je ne sais pas à quel point je me sentirais récompensé si je gagnais ailleurs »

Pour répondre ces questions, les dirigeants se séparent de Terry Stotts et engagent Chauncey Billups. Pour Damian Lillard, le doute subsiste, et il raconte qu’il a passé deux mois à peser le pour et le contre. Tout en sachant que la porte des Lakers s’était refermée avec l’arrivée de Russell Westbrook.

« Quand je me suis dit : ‘Et si je ne revenais pas à Portland ?’ Quand j’ai vraiment eu cette réflexion, c’est simplement parce que c’était tellement profond pour moi de gagner ici » poursuit Damian Lillard. « Je veux gagner ici. Je me suis attaché à l’histoire de cette franchise et de cette ville. Rien qu’en pensant au laps de temps qui s’est écoulé depuis leur titre (en 1977), je veux faire partie de cette histoire et mettre un terme à cette disette. Je veux que les gens disent : « Quand Dame est passé par ici, il est allé jusqu’au bout pour nous dans les bons et les mauvais moments. Il était prêt à couler avec le navire. (…) C’est un petit marché. On rate certaines choses. On ne gagnera peut-être jamais. Mais si je décidais de faire autre chose, il n’y a pas non plus de garantie que je vais gagner en passant à autre chose. Donc, ma meilleure chance est de rester sur mes positions et de faire ce qui me tient à cœur. »

Autre événement qui l’a incité à rester à Portland, la victoire des Bucks.

« D’habitude, quand les gens gagnent des titres et commencent à être très émotifs, je me demande toujours s’ils sont vraiment émus », conclut Damian Lillard. « Est-ce que ce sont de vraies émotions ? Est-ce que c’est vraiment ce qu’ils ressentent ? Parce que j’ai aussi vécu de grands moments et les gens s’attendraient à ce que je sois émotif et je ne le suis pas. Donc je remets en doute l’authenticité de leurs émotions dans certaines situations. Mais quand j’ai regardé Giannis, il regardait vraiment autour de lui en se disant : ‘Bon sang, et si j’avais vraiment quitté Milwaukee ? Ça en valait la peine !' ».

Donc pour moi, je me suis mis à sa place. Parfois, on a l’impression que c’est impossible et que ça n’arrivera jamais, et je suis sûr qu’il s’est retrouvé dans le même état d’esprit que moi. Si je décrochais ce titre pour Portland, je pleurerais. Je pleurerais vraiment. Je veux gagner un championnat ici. Et parce que ce serait tellement fort en émotions de le faire ici, je ne sais pas à quel point je me sentirais récompensé si je gagnais ailleurs. Gagner ici serait l’accomplissement de toute une vie pour moi. »