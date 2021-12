LeBron James : « C’est l’un de nos meilleurs matches de la saison »

Avec l’arrivée de Russell Westbrook et un Anthony Davis enfin débarrassé de ses problèmes physiques, on pensait que LeBron James pourrait enfin déléguer cette saison. Sauf que la victoire face aux Celtics a confirmé, si c’était nécessaire, que le quadruple MVP demeure le patron de l’équipe. En attaque comme en défense d’ailleurs, avec un premier quart-temps brillant pour répondre à Jayson Tatum, puis ensuite de l’influence en défense dans un rôle d’aboyeur.

« LeBron a été fantastique des deux côtés du terrain. Il a donné le ton par sa voix. C’est notre quarterback des deux côtés du terrain » explique Frank Vogel. « Il donne des ordres, place les gars aux bons endroits et connaît nos schémas mieux que quiconque sur le terrain. »

« A partir du moment où on réalise des stops, on devient une très, très bonne équipe »

On se souvient que Vogel souhaitait en faire son pivot remplaçant, et finalement, il est revenu à une formule classique en l’associant à Anthony Davis. Sur le papier, il y avait un déficit de taille face au trio Horford-Williams-Tatum, mais la « frontline » des Lakers a largement gagné la bataille du rebond (51 – 34), et c’est en défense que les Lakers ont fait la différence.

« J’ai simplement aimé notre manière de jouer des deux côtés du terrain. Avec beaucoup d’intensité » souligne LeBron. « Au-delà de l’avalanche de points de Tatum en début de match, j’ai trouvé qu’on était soudés et déterminés, et à partir du moment où on réalise des stops, on devient une très, très bonne équipe parce qu’on est l’une des meilleures équipes sur jeu de transition avec beaucoup de gars qui pénètrent dans la raquette, beaucoup de gars qui créent pour les autres. Ce soir, on l’a fait quasiment pendant 48 minutes, et c’est l’un de nos meilleurs matches de la saison. »

Au passage, LeBron James en remet une couche sur le travail de Frank Vogel et son staff. « Il nous a fallu sept minutes pour mettre en place ce qu’avait prévu le coach et son staff, notamment sur les couvertures défensives. (…) On est arrivé avec un super plan de jeu, et c’était simplement à nous de l’exécuter. On a essayé de le faire pendant quasiment 48 minutes, et je suis fier de l’équipe et de l’état d’esprit affiché du début à la fin. »