À la recherche d’une victoire référence, les Lakers se sont rassurés en s’imposant 117-102 face aux Celtics. Un score en trompe-l’oeil puisque les Lakers ont largement dominé la seconde période, comptant jusqu’à 20 points d’avance au début du 4e quart-temps. C’est pourtant Boston qui avait pris les devants grâce à un grand Jayson Tatum.

L’ailier des Celtics réalise un début de match fracassant avec un 4/4 à 3-points, et il inscrit carrément les 14 premiers points de Boston. C’est sous les panneaux que les Lakers lui répondent, tandis qu’à Boston, on fait l’impasse sur Russell Westbrook à 3-points. Comme il n’en met pas une, les Celtics sont devant (20-15). LeBron décide alors de prendre le match à son compte, et de répondre à Tatum. Leur duel est magnifique, et les Lakers recollent au score avant que Josh Richardson ne redonne l’avantage aux Celtics (33-31).

L’apport du banc fait du bien aux Lakers avec Carmelo Anthony qui apporte des points mais aussi des rebonds. À l’arrière, Avery Bradley frappe dans le corner pour donner cinq points d’avance (47-42). Malgré les efforts de Tatum, les Lakers ont pris la direction des opérations et à la pause, on retrouve ces cinq points d’écart (60-55) après un ultime panier à 30 centimètres du cercle de Westbrook sur un caviar de LeBron. Les Lakers jouent juste alors que Boston a déjà perdu 10 ballons.

C’est au retour des vestiaires que les Lakers vont faire la différence avec le réveil d’Anthony Davis, jusque-là martyrisé par Robert Williams. En attaque, mais aussi surtout en défense, l’intérieur All-Star montre l’exemple, et les Lakers prennent le large pour mener de 9 puis 13 points (75-62).

Russell Westbrook s’offre même un dunk ligne de fond et il laisse exprimer toute sa rage. L’envie est du côté de Los Angeles, et les Celtics n’ont plus de répondant (91-75). Cette fois, les Lakers ne vont pas faiblir avec même un « windmill » de Malik Monk. L’écart atteindra même les 20 points sur un panier de Wayne Ellington, puis une claquette de Dwight Howard avant que Ime Udoka ne rappelle ses titulaires. Score final : 117-102 pour les Lakers avec un « Big Three » qui a montré l’exemple.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le cinq des Lakers. Frank Vogel est toujours à la recherche de la formule magique, et il avait décidé de revenir à une paire LeBron-Davis sous les panneaux, tandis que Talen Horton-Tucker épaule Avery Bradley sur les extérieurs. Un cinq plutôt défensif qui a mis une petite mi-temps à trouver ses marques, mais son 3e quart-temps est remarquable.

– La défense de Los Angeles. Frank Vogel a vanté la défense de ses joueurs après le match, rappelant que les Celtics affichaient la 2e meilleure attaque de toute la NBA sur les dix derniers matches. C’est essentiellement dans le 3e quart-temps que les Lakers ont pris le dessus avec Anthony Davis comme leader, par ses contres et son activité. Le rebond verrouillé, les Lakers ont ensuite multiplié les paniers faciles.

– Jayson Tatum esseulé. À partir du moment où les Lakers sont parvenus, collectivement, à freiner Jayson Tatum, les Celtics n’ont jamais pu s’appuyer sur un Lieutenant fiable. En première mi-temps, Robert Williams avait pris le dessus sur Anthony Davis mais après la pause, on attendait plus d’un Al Horford, dominé poste bas, ou d’un Dennis Schroder agressif, mais maladroit.

TOPS/FLOPS

✅ LeBron James. C’est lui qui a évité aux Lakers de sombrer en premier quart-temps alors que Jayson Tatum survolait le début de match. Sur ce qu’on a vu, il a bien récupéré physiquement, et il n’a rien forcé. Ses drives étaient maitrisés, et ses 3-points étaient pris dans le bon timing. Un match plein de LeBron qui s’est aussi appliqué à faire entrer dans le match Westbrook, puis Davis.

✅ Jayson Tatum. Un début de match parfait avec 14 points en moins de quatre minutes ! Sur les terres de son mentor Kobe Bryant, l’ailier des Celtics a plané sur ce début de match avec un 4 sur 4 à 3-points. Les Lakers sont ensuite parvenus à le freiner, et on a vu notamment Wetsbrook s’occuper de lui et le gêner.

⛔ La paire Smart/Schroder. On a bien senti que Dennis Schroder était motivé à l’idée de défendre sur Russell Westbrook et on l’a même vu défendre sans se soucier du ballon, uniquement concentré sur son remplaçant aux Lakers. Mais lui, comme Marcus Smart, n’ont pas pesé sur le jeu, et Jaylen Brown absent, il est impératif qu’ils soient plus adroits pour soutenir Jayson Tatum.

ADIEU STAPLES CENTER

À partir du 25 décembre prochain, les Lakers et les Clippers joueront à la Crypto.com Arena, et depuis lundi, des ouvriers sont chargés d’enlever toutes les références au Staples Center.

LA SUITE

LA Lakers (13-12) : Les Lakers se déplacent jeudi à Memphis, qui reste sur cinq victoires de suite.

Boston (13-12) : Back-to-back à LA avec les Clippers au menu ce soir.