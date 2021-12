Les Rockets enchaînent un 6e succès de rang face aux Pelicans

Dans une confrontation de bas de tableau où les absences de marque sont légion, ce sont les Rockets et leur jolie dynamique qui ont eu raison de Pélicans maladroits (118-108). Malgré un énorme match offensif de Brandon Ingram à 40 points, Houston a tranquillement remporté un 6e match de suite sur les épaules de son duo de vétérans, Eric Gordon (23 points, 5 passes) et Christian Wood (23 points, 8 rebonds).

Jonas Valanciunas (17 points, 10 rebonds) et Willy Hernangomez (10 points, 14 rebonds) ont bien fait le travail dans la peinture mais le secteur extérieur de La Nouvelle-Orléans a été particulièrement déficient avec Devonte’ Graham et Nickeil Alexander-Walker qui ont déchiré aux tirs, tout comme le rookie Trey Murphy III qui finit capot…

À l’inverse, les Rockets ont su trouver de l’adresse et une attaque équilibrée avec six joueurs à dix points ou plus, dont Garrison Matthews (13 points, 7 rebonds) ou encore Alperen Sengun (10 points, 4 rebonds) en sortie de banc.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le redressement des Rockets se poursuit. Selon une des stats fournies par ESPN, les Rockets seraient la première franchise dans tous les sports US à réussir un tel retournement de situation, passant donc de 15 défaites de rang à 6 victoires d’affilée. Pour le vétéran Eric Gordon, les raisons de ce redressement spectaculaire sont assez simples :« Défensivement, on se bat, et offensivement, on a un état d’esprit altruiste. » La base quoi…

– L’expérience rentre. Et si l’absence sur blessure de Jalen Green avait été une bénédiction pour Houston ? Le 2e choix de Draft des Rockets formait un backcourt très jeune avec Kevin Porter Jr en début de saison, mais il est sur le flanc depuis cinq matchs. Sans leur star de 19 ans, les Rockets sont partis sur une série victorieuse. Sans Kevin Porter Jr. non plus hier soir. « Au début de saison, on ne savait pas ce qu’on faisait honnêtement », explique Stephen Silas. « Certains de nos gars n’avaient pas vécu ces moments. Mais plus on les vit, meilleurs on devient. »

– La déprime pour les Pelicans. Avec 4 victoires sur ses 6 derniers matchs, La Nouvelle-Orléans semblait retrouver quelques couleurs dernièrement. Mais hier soir à Houston, la prestation rendue par les Pelicans a été bien fade. À part Brandon Ingram et la doublette intérieur Valanciunas – Hernangomez, il n’y a pas grand-chose qui a fonctionné. Une première expérience bien difficile pour Willie Green, qui attend toujours Zion Williamson.

TOPS/FLOPS

✅ Christian Wood. Grand artisan du revirement des Rockets, Christian Wood a encore envoyé du lourd hier soir, avec 23 points, 8 rebonds, 2 passes et 2 contres, après son double-double face à Orlando. L’intérieur a surtout été très bon à 3-points où il finit à 5/6 après avoir bien écartelé la défense des Pels.

✅ Eric Gordon. Toujours bon pied bon œil pour l’arrière vétéran de Houston. À 23 points et 5 passes, Eric Gordon a parfaitement stabilisé l’embarcation texane, le tout à un 7/14 à l’équilibre. Ses changements de rythme sont un modèle du genre, lui qui peut arriver quasiment en marchant sur le début de l’action, et finir au layup avec sa puissance et ses appuis.

✅ Brandon Ingram. C’est pour ainsi dire la seule bonne nouvelle de la soirée côté Pelicans. Avec 40 points au compteur, plus 5 rebonds et 4 passes, il s’est démultiplié en attaque, mais ça n’a pas suffi. Plus efficace à 2-points (12/18) qu’à 3-points (3/10), l’ancien All-Star a déployé tout son arsenal offensif. En vain…

⛔ Devonte’ Graham. L’ancien de Charlotte avait déjà connu des trous d’air assez conséquents avec les Hornets, ce qui lui avait valu de changer de crèmerie cet été. Hier soir, c’était un de ces matchs sans pour Devonte’ Graham qui termine à 9 points, 4 passes et 3 rebonds, avec un faible 3/13 aux tirs dont 3/11 à 3-points.

⛔ Nickeil Alexander-Walker. Titulaire en début de saison, NAW sort désormais du banc et cette rétrogradation logique n’a pas relancé l’arrière canadien, qui vient d’enchaîner un douzième match de suite sous les 50% de réussite aux tirs. Avec 9 points à 3/13 aux tirs, dont 3/8 à 3-points, il est bel et bien dans le creux de la vague.

LA SUITE

Houston (7-16) : les Rockets restent à domicile et reçoivent les Nets dans la nuit de mercredi à jeudi (02h00).

La Nouvelle-Orléans (7-19) : les Pelicans rentrent à la maison pour la réception de Denver dans la nuit de mercredi à jeudi (02h00).