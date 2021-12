Thaddeus Young frustré par son faible temps de jeu

Vainqueur du « Hustle Award » la saison passée et auteur de performances remarquées à Chicago, Thaddeus Young pensait pouvoir apporter son expérience et ses qualités à San Antonio, au sein d’une équipe très jeune.

Sauf que l’intérieur de 33 ans est très peu utilisé par Gregg Popovich cette saison. Sur les six derniers matches, il n’a passé que 8 minutes en moyenne sur les parquets pour s’exprimer. C’est très peu et forcément, ça le touche.

« En ce moment, la situation n’est pas idéale pour moi », confesse-t-il pour le podcast d’Alex Kennedy. « Je n’ai jamais été dans une telle situation, où je n’avais que 4 à 6 minutes par match. C’est très dur et frustrant parfois. Je comprends où la franchise veut aller : il y a une reconstruction et les jeunes doivent jouer. »

Néanmoins, l’ancien de Philadelphie et Indiana, seul trentenaire de la franchise texane cette année, doit donner l’exemple.

« Je suis un vétéran, j’ai 15 ans de carrière et je suis toujours un des derniers à quitter la salle et un des premiers à arriver à l’entraînement. Je travaille beaucoup. Quand je ne joue pas, je dois rester en forme, donc je fais mes séances de boulot, mes trois-contre-trois. Comme je suis un ancien, je ne suis pas censé les jouer, ces 3-contre-3, mais je dois rester en condition. De plus, si je ne joue pas, je ne dois pas mettre ça sur le dos de mes coéquipiers. Je dois gérer ça de mon côté et rester professionnel. »



Dès lors, Young est-il un candidat pour un transfert, afin de trouver une herbe un peu plus verte ailleurs ? Il ne demande rien mais assure qu’il peut encore être productif si on lui laisse les minutes suffisantes pour se montrer.

« Je peux toujours évoluer à un niveau élevé et être régulier. Il s’agit simplement d’avoir des minutes. Si j’en ai, alors je peux être aussi bon que lors des dernières saisons. Pour l’instant, je n’ai pas autant joué que par le passé. Je suis fier d’être professionnel, de faire partie de l’équipe : je ne suis pas à moitié dedans. Si je mets le maillot, qu’on me paye et qu’on a confiance en moi, alors je suis là pour l’équipe. »