Thaddeus Young reçoit le trophée du « joueur le plus combattif »

Pour la cinquième année de suite, la NBA remet le « Hustle Award », qui récompense en quelque sorte le joueur « le plus combattif » de la saison, et après Patrick Beverley (2017), Amir Johnson (2018), Marcus Smart (2019) et Montrezl Harrell (2020), c’est Thaddeus Young qui vient de le recevoir.

Une surprise pour le joueur de Chicago, face à un trophée encore récent et qui ni très connu, ni très prestigieux.

« On a un Hustle Award ? », s’est d’ailleurs demandé l’intérieur, quand il a appris qu’il en était le vainqueur. « D’accord, alors c’est cool. Je ne suis pas du genre à en rajouter, mais c’est clair que j’apprécie ce trophée et je suis ravi de recevoir un prix qui symbolise ce que je suis. »

Un trophée désigné par les stats 2.0

Contrairement à d’autres trophées, ce ne sont pas les joueurs ni les médias qui votent pour le « Hustle Award », mais ce sont les stats avancées qui désignent le joueur le plus combattif, qui fait le plus d’effort sur les parquets.

L’intérieur des Bulls, 33 ans et dans sa 14e saison en NBA, a été particulièrement efficace pour provoquer des passages en force, faire les « écrans retard », contester les tirs ou dévier les passes.

« J’ai toujours été fier de cette attitude, je pense que ma carrière le montre bien. Je fais toutes les petites choses pour l’équipe : de prendre des passages en force ou se jeter au sol pour sauver un ballon, ou encore contrer et aider défensivement. Je suis toujours là. Et ça montre que je suis encore compétitif, que je peux continuer d’évoluer à haut niveau. Même si je ne joue pas plus de 30 minutes et que c’est mon plus faible temps de jeu depuis ma première saison, ça montre que je suis bien présent et que je fais le maximum avec ce qu’on me donne. »