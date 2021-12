Pas de T.J. Warren avant 2022

Un an. T.J. Warren aura donc été absent pendant au moins un an, suite à son opération du pied gauche en janvier 2021, puisque Rick Carlisle a déjà écarté un retour pour ce mois de décembre.

Les Pacers ont en effet communiqué officiellement sur leur ailier et annoncé que de nouveaux examens seraient effectués fin décembre ou début janvier 2022.

Le dernier match de l’ancien de Phoenix remonte au 29 décembre 2020 et sa fracture au pied fut un coup d’arrêt pour lui car il n’a pas pu enchaîner après ses belles prestations dans la « bulle », où il avait tourné à 31 points de moyenne avec notamment une pointe à 53 unités.

Et son absence pèse aussi sur les Pacers, qui ont toujours une infirmerie très garnie depuis plusieurs saisons. La preuve encore cette semaine puisque Justin Holiday est à l’isolement quand T.J. McConnell est blessé au poignet pour un bon moment.

Injury Update: T.J. Warren (left foot) will not have another scan until later this month, or early January. He will not play in December, according to Rick Carlisle.

— Indiana Pacers (@Pacers) December 3, 2021