Covid-19 : Justin Holiday également à l’isolement

Comme LeBron James, Justin Holiday vient d’être placé à l’isolement dans le cadre du protocole sanitaire de la ligue lié au Covid-19, nous a appris la franchise d’Indiana.

L’extérieur des Pacers va donc rester éloigné des parquets pendant au moins dix jours et Rick Carlisle perd ainsi le frère de Jrue et Aaron pour les quatre prochains matches (contre Atlanta, Miami, Washington et New York).

Un coup dur pour le joueur comme pour Indiana car Justin Holiday était entré dans le cinq majeur récemment (depuis six parties), pour remplacer Chris Duarte. Même s’il est à l’aise en sortie de banc, il avait trouvé le bon rythme en tournant à 12.3 points de moyenne en 27 minutes avec son nouveau statut de titulaire.