Justin Holiday, le banc lui va si bien

Il semble évident que si on demande aux plus de 200 joueurs qui ne sont pas titulaires en NBA s’ils aimeraient être dans le cinq majeur, tous vont répondre par l’affirmative. Tous sauf Justin Holiday : « Honnêtement, je m’en fiche un peu. »

Et pour cause : le fait d’être titulaire ne lui accorde que peu de temps de jeu en plus, et surtout, il est clairement meilleur quand il sort du banc. Son dernier match contre les Sixers, son plus abouti de la saison, le montre très bien, avec 27 points à 9/11 au shoot et 6/8 à 3-pts.

« J’ai fait ce que je fais habituellement, au quotidien, en étant agressif », explique-t-il à l’Indy Star. « C’est mon rôle dans cette équipe. Après, il se peut que les shoots tombent dedans. C’est ce qui est arrivé et j’espère que ça va continuer. »

Face à Philadelphie, le frère de Jrue et Aaron retrouvait sa place sur le banc après avoir remplacé Caris LeVert, pour commencer les parties, pendant deux matches. Deux rencontres où il avait simplement marqué 12 points au total… Un contraste qui symbolise bien sa saison.

Plus de rythme et sa connexion avec T.J. McConnell l’aident à briller

Avec les soucis physiques de Caris LeVert, Justin Holiday a été titulaire à huit reprises, pour 7 points par match à 32 % de réussite au shoot et 30 % à 3-pts. Six fois, il a démarré sur le banc et sa moyenne grimpe à 12.8 points à 49 % au shoot et 44 % à 3-pts. Avec un temps de jeu quasiment identique, 30 minutes en tant que titulaire pour 27 quand il est remplaçant. Alors, quel est son secret ?

« Les remplaçants jouent un peu plus vite et je pense que c’est à mon avantage », analyse-t-il. « Je suis habitué à jouer avec T.J. McConnell aussi, qui est arrivé à Indiana en même temps que moi. Je pense être un peu plus à l’aise. »

Une telle attitude et un niveau de performance pareil, c’est une bénédiction pour un coach, toujours soucieux de trouver les bonnes rotations avec son groupe.

« Justin est clairement un excellent joueur, qui pourrait débuter dans cette ligue, mais c’est mieux pour nous de l’avoir en sortie de banc », se réjouit Rick Carlisle. « C’est un véritable professionnel pour rentrer dans un match. Il a le bon état d’esprit et l’expérience pour ça. C’est avant tout un joueur d’équipe. »