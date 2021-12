Kevon met des paillettes dans la vie des Warriors

C’est peut-être le joueur des Warriors dont on parle le moins cette saison, et pourtant, il y est titulaire et il en est le deuxième meilleur rebondeur. À 25 ans, Kevon Looney fait partie des cadres aux côtés de Stephen Curry, Draymond Green, Andre Iguodala et bien sûr Klay Thompson. Seul pivot de l’effectif en attendant le retour de James Wiseman, il a vécu les plus belles années de la franchise avec deux titres en 2017 et 2018, mais aussi la pire comme en 2020, et pour Steve Kerr, sa présence est indispensable.

« Ce qu’il fait ne saute pas aux yeux. Ce n’est pas le joueur qui va vous émerveiller par ses qualités athlétiques, ses qualités de shooteur ou quoi que ce soit. C’est plus subtil ce qu’il apporte à notre équipe. Mais nous le distinguons car il le fait depuis des années. »

« Apporter des possessions supplémentaires à mon équipe, c’est important pour moi »

Ces petites choses « subtiles », ce sont « tous les détails quand il « switche » sur les arrières, quand il pose un écran retard, sa présence physique à l’intérieur, sa verticalité près du cercle, ses écrans posés en attaque, et le fait d’être toujours au bon endroit » énumère Steve Kerr pour NBC.

Chaque soir, il se retrouve face aux meilleurs pivots de la ligue, et la conférence Ouest n’en manque pas. Sans rechigner, il se bat, il bloque ses adversaires au rebond et pose des écrans pour ses attaquants de l’autre côté du terrain. Un goût du sacrifice qui déteint ses coéquipiers puisque Golden State se classe 3e au classement des meilleures équipes au rebond. Le tout sans avoir de grands rebondeurs dans son effectif, et avec un déficit de taille.

« La balle finit par vous trouver… Habituellement quand je prends beaucoup de rebonds dans le premier quart-temps, je vais en prendre beaucoup tout le match. C’est quelque chose sur laquelle je me concentre, d’apporter des possessions supplémentaires à mon équipe. C’est important pour moi. Cette année, on possède une grande équipe au rebond, et ça me tient à cœur. »

« Il sait comment jouer avec Steph et Draymond, et ce n’est pas si facile à faire car c’est quasiment unique »

Ce qui séduit Juan Toscano-Anderson, c’est le sérieux et la connaissance de Kevon Looney. « C’est un vrai point d’ancrage. Il ne va pas intercepter tous les ballons, il ne va pas contrer tous les tirs, mais il nous tient à bout de bras et on sait tous qu’on peut compter sur lui. Il connaît les systèmes sur le bout des doigts. Il connaît son rôle, et les habitudes de chacun. »

Même constat chez Steve Kerr : « Il sait comment évoluer dans notre jeu, comment jouer avec Steph et Draymond, et ce n’est pas si facile à faire car c’est quasiment unique. »

Dur au mal comment on avait pu le constater lors des Finals 2019, Kevon Looney se fiche de rester dans l’ombre. « Mes coéquipiers m’accordent beaucoup de valeur, mes coaches aussi. Tant qu’ils me donneront ma chance et du temps de jeu, il n’y a que ça qui m’intéresse. »