Pourquoi James Wiseman n’a-t-il toujours pas repris ?

Klay Thompson n’est pas le seul potentiel titulaire absent du côté des Warriors puisque Steve Kerr doit aussi se passer de son jeune pivot James Wiseman. Auteur d’une saison rookie faite de hauts et de bas avant de se blesser, le 2e choix de la Draft 2020 se remet d’une opération d’un ménisque du genou droit, et il n’est toujours pas autorisé à s’entraîner avec le groupe. Ce qui signifie qu’on ne devrait pas le revoir avant 2022.

« La blessure, la déchirure du ménisque, est une blessure pour laquelle il n’y a pas vraiment d’amélioration linéaire, comme pour un ligament croisé ou un tendon d’Achille. Dans ces cas-là, vous pouvez faire un prévisionnel » a expliqué Steve Kerr. « Pour une déchirure du ménisque, vous ne pouvez pas faire de prévisions aussi facilement parce qu’il y a plus de possibilités de variation dans le temps de récupération. Donc James va bien. Il n’y a pas de problème structurel et nous sommes juste très, très prudents. Il fait du 1-contre-1, du 2-contre-2, des exercices, mais [le staff médical] n’est pas encore prêt à le laisser participer à des séances avec tout le monde. Nous essayons donc de rester patients et de faire ce qu’il y a de mieux pour James, car il est si jeune. Nous voulons juste être très prudents avec cette blessure ».

Et Steve Kerr d’anticiper les questions sur le pronostic initial des Warriors qui pensaient qu’il serait prêt pour le camp d’entraînement.

« Je vois venir la question car lorsqu’il s’est blessé l’année dernière, on avait dit qu’il serait prêt pour le camp. C’était il y a deux mois… À l’époque, je ne savais pas grand-chose des blessures au ménisque, et j’ai sans doute dit plusieurs fois que j’espérais qu’il soit de retour pour le camp, ou juste après. Aujourd’hui, j’ai appris plus de choses, et il y a simplement de degrés différents dans les délais de convalescence. C’est bien sûr un joueur de grande taille avec beaucoup de poids qui appuie sur ce genou. Voilà, pourquoi on est très, très prudent. »

En attendant de reprendre, James Wiseman profite des conseils avisés de Klay Thompson. Ils s’entraînent ensemble depuis des semaines, et l’arrière prend à coeur son rôle de mentor. Il a ainsi conseillé à James Wiseman quelques livres à lire, dont « Young, Black, Rich, and Famous » de Todd Boyd. « Faire travailler sa tête est juste aussi important que son physique » a expliqué le « Splash Brother » à son jeune coéquipier.