James Wiseman autorisé à s’entraîner normalement

Opéré le 15 avril d’une déchirure du ménisque au genou droit, qui avait ainsi mis fin à sa première saison en NBA, James Wiseman est finalement autorisé à s’entraîner normalement avec les Warriors.

Pour le pivot (2m13, 20 ans), cela signifie que le retour à la compétition est donc désormais tout proche.

Reste tout de même à voir comment Steve Kerr et son staff vont le réintégrer, alors qu’il a manqué tout le « training camp » après une première campagne marquée par beaucoup de hauts et de bas. Passera-t-il par la G-League, afin de retrouver la meilleure condition condition physique possible afin d’être efficace en match ?

James Wiseman injury update: pic.twitter.com/C7Q4ocRas9 — Warriors PR (@WarriorsPR) November 1, 2021