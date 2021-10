Un passage par la G-League pour James Wiseman ?

Ce vendredi 15 octobre, on sera six mois, jour pour jour, après l’opération de James Wiseman, pour réparer une déchirure du ménisque au genou droit, qui avait ainsi mis fin à sa première saison.

La franchise va donc faire un point pour savoir quand le pivot va-t-il pouvoir retrouver pleinement ses coéquipiers. D’après The Athletic, le joueur de Golden State sera pleinement rétabli dans deux semaines, soit quelques jours après le début de saison. Peut-on l’imaginer en tenue début novembre ?

Toujours d’après nos confrères, les Warriors n’ont pas écarté l’idée d’un passage par la G-League, avec Santa Cruz, pour s’entraîner ou pour jouer des rencontres. Si c’est l’option envisagée, il ne s’agirait pas de faire des allers-retours entre la grande et la petite ligue pendant quelques temps, mais bien d’une parenthèse prolongée avant de reprendre ensuite la compétition en NBA.

Les dirigeants et les coaches devront trouver la solution idéale pour avoir un James Wiseman au meilleur de sa forme, afin d’être utile dans la course aux playoffs. Tout en n’oubliant pas que l’ancien de Memphis reste un joueur encore brut, dont la marge de progression est énorme.

« C’est une situation délicate et, en même temps, bénie », estime l’assistant coach Dejan Milojevic, qui a pris en mains l’intérieur. « La plupart des joueurs draftés très haut ne sont pas dans des équipes qui gagnent. Lui a eu la chance d’être entouré de plusieurs superstars. Mais il doit trouver une façon de les aider. Sur le long terme, ce sera une expérience bien plus profitable que d’avoir 30 shoots par match et de pouvoir faire n’importe quoi avec des grosses statistiques. »