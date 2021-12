Les Kings ont répondu à leur coach

Cette saison, il est clairement difficile de savoir quelle prestation les Kings vont réussir à fournir d’un match à l’autre, voire d’une mi-temps à l’autre… Totalement à côté contre les Grizzlies, ils avaient ensuite réagi en première mi-temps contre les Lakers.

Mais seulement jusqu’à la pause, puisque la suite avait été « désastreuse » d’après Alvin Gentry, et les Kings s’étaient encore inclinés. Le coach attendait donc une réaction de ses joueurs face à des Clippers privés de Paul George.

Finalement, Sacramento a fait le boulot, notamment en troisième quart-temps, remporté 37-24, et enfin affiché un niveau de jeu constant pendant 48 minutes.

« On n’est pas bon en troisième quart-temps cette saison, vraiment pas », rappelle Terence Davis à NBC Sports. « On voulait se montrer et démontrer qu’on pouvait être concentré et avoir de l’énergie, notamment en défense, pour affronter quiconque. Ils jouaient sans leur meilleur joueur, mais on a enfin réussi et ça fait une grosse différence. »

« Luke était un peu le bouc émissaire quand on jouait mal et les gens le critiquaient lui. Mais au fond, c’est à nous, les joueurs, de faire mieux »

Les gros ratés des derniers matches et les commentaires du coach ont forcément pesé dans l’attitude des Kings. Alvin Gentry avait annoncé aux fans californiens qu’il allait « trouver des gars qui vous donneront mieux ». Comment les joueurs ont-ils, eux, abordé cette rencontre ?

« On en a parlé ensemble. La séance vidéo était habituelle, peut-être un peu plus longue. On a essayé de corriger nos erreurs, on en avait besoin », explique Davion Mitchell. « Le coach a fait un excellent travail pour nous laisser, nous les joueurs, avoir notre mot à dire », poursuit Tyrese Haliburton. « Avant même qu’il ne soit là, on parlait déjà de ça. »

Pendant un mois, les joueurs ont pu se « cacher » derrière Luke Walton, au centre des critiques et des huées des fans, mais la promotion d’Alvin Gentry n’a pas réglé les problèmes d’irrégularité, même si le bilan est équilibré (3-3) avec l’ancien des Pelicans et des Suns sur le banc. Les joueurs savent ainsi qu’ils sont face à leurs responsabilités.

« On sait qu’on doit être meilleur, nous les joueurs », affirme Tyrese Haliburton. « Luke était un peu le bouc émissaire quand on jouait mal et les gens le critiquaient lui. Mais au fond, c’est à nous, les joueurs, de faire mieux. Ce n’est pas le staff ni les dirigeants qui sont sur le parquet. »