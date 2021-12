Alvin Gentry s’excuse auprès des fans des Kings…

Après la victoire de référence, voici une nouvelle « défaite de référence ». Quatre jours après avoir fait sensation sur le parquet des Lakers, les Kings ont connu le scénario inverse face aux mêmes adversaires, cette nuit dans leur salle. Une désillusion d’autant plus grande que les locaux ont compté jusqu’à 14 points d’avance dans le troisième quart-temps, à l’issue d’une première période accomplie.

Les Kings ont pourtant trouvé un moyen de s’incliner de… 25 points. La faute notamment à une adresse calamiteuse. Tandis que les Lakers, privés de LeBron James, faisaient remonter le pourcentage à 56.5% (dont 47% de loin) en seconde période, leurs adversaires s’écroulaient : seulement 29% aux tirs et un 0/11 à 3-points.

De’Aaron Fox et les autres avaient inscrit 31 points dans le seul second quart-temps. Ils n’en ont inscrit que 33 dans l’ensemble de la seconde période…

« La deuxième mi-temps a été embarrassante, un désastre. En tant qu’entraîneur de cette équipe, je veux m’excuser auprès de tous les fans des Kings car vous ne méritez pas cela. Vous méritez beaucoup, beaucoup mieux et nous allons trouver des gars qui vous donneront mieux », promet Alvin Gentry, sous-entendant un nouveau changement dans ses rotations, voire un transfert potentiel.

Les chants des fans des Lakers

Son message en direction des fans locaux n’est pas anodin. La fin de rencontre de cette nuit a été marquée par des chants favorables aux Lakers. Parmi les 12 000 spectateurs présents au sein du Golden 1 Center, beaucoup étaient vêtus du maillot des Lakers, la franchise voisine. À l’issue du « garbage time », il ne restait quasiment plus qu’eux.

Brutal scene in Sacramento. Lakers fans take over with a “Let’s go Lakers” chant as Los Angeles closes in on a blowout win without LeBron James. pic.twitter.com/74dXWb2nFu — Franklin Cartoscelli (@FCartoscelli3) December 1, 2021

« La façon de faire taire ces fans et de les empêcher d’applaudir dans votre salle est de botter les fesses des adversaires, et nous ne l’avons pas fait », regrette le remplaçant de Luke Walton.

Richaun Holmes, l’un des rares joueurs à surnager cette nuit (27 points et 9 rebonds), n’a pas non plus apprécié cette séquence. « On ne veut entendre personne chanter sur son terrain, donc personnellement, je ne prends pas ça à la légère. On est à la maison et l’autre équipe est acclamée comme si on était à l’extérieur, donc je n’ai pas aimé ça. […] Cela me donne envie de faire mieux les choses, de m’améliorer et de voir comment on peut faire mieux pour ces fans, car ils méritent mieux », affiche ainsi l’intérieur.