Une victoire référence pour les Kings version Alvin Gentry

Alors qu’il se murmure que les dirigeants des Kings auraient des vues sur Kenny Atkinson et Mike Brown, tous les deux assistants aux Warriors, Alvin Gentry va tenter de relancer la franchise avec ce statut de « coach intérimaire » dont il aimerait se débarrasser.

Pour cela, il ne peut pas compter sur deux piliers, Harrsion Barnes et Richaun Holmes, mais ces joueurs lui ont offert une superbe victoire en s’imposant après trois prolongations face aux Lakers. Le genre de succès qui peut provoquer un déclic, même si les Kings sont coutumiers des montagnes russes.

« Je pense qu’on s’accroche depuis le début de saison, et je le pense vraiment », a déclaré Gentry après le match. « Nous n’avons pas bien shooté, on a laissé échapper des rebonds offensifs et des choses comme ça. Cette équipe a du cran, elle s’est donné à fond et a joué ensemble. Ce soir, nous avons juste trouvé un moyen de faire la différence. On se bat depuis le début de saison, mais nous n’étions pas capables de terminer les matchs et nous n’avions pas été capables de réussir des actions importantes dans les moments importants. Ce soir, nous avons réussi à le faire. »

Deux mots gravés en tête : vitesse et rythme

Pour Tyrese Haliburton, les choses « se mettent en place au bon moment ». « Cela change la direction que prenait notre saison il y a encore quelques jours » assure-t-il. « Tout le monde crée des actions, tout le monde élève son niveau de jeu, tout le monde se donne vraiment à fond dans l’ombre, et ça nous aide« .

Depuis la prise de fonction de Gentry, les Kings n’ont qu’un mot en tête : la vitesse. Comme aux Suns ou aux Pelicans, Gentry demande à ses joueurs de courir, d’imposer leur rythme.

« Il est génial pour nous, nous demandant de faire en sorte de jouer vite » confirme Haliburton. « Je suis certain que vous, les journalistes, l’avez entendu prononcer un million de fois les termes « rythme » et « vitesse ». C’est pareil en coulisses, aux temps-morts ou dans l’avion. Il le dit tout le temps. Il est derrière nous si on accélère pas, et je pense que ça nous a beaucoup aidés ce soir. »

Cette recherche de vitesse est peut-être la clé de la victoire face aux Lakers, mais aussi de la suite de la saison pour Sacramento.

« Dans un match en prolongation, on veut continuer de courir » poursuit De’Aaron Fox. « Evidemment, les jambes ne sont plus aussi fraîches, mais ce sont de jeunes jambes. Il faut juste maintenir ce rythme, et c’est comme ça qu’on s’est retrouvé dans cette position. C’est ce qui nous a permis de rester dans le match, de marquer des paniers faciles, même après leurs paniers. Il suffit juste de maintenir un rythme élevé et de faire les petites choses. »

Sacramento enregistre donc une deuxième victoire d’affilée, et ils pourraient enchaîner avec une 3e puisqu’ils défient des Grizzlies privés de Ja Morant. Ce n’est pas certain que Barnes et Holmes soient en tenue, mais des joueurs profitent de leur absence pour se montrer, comme Marvin Bagley décisif contre les Lakers.

« Il y a des gars qui n’ont pas beaucoup joué cette saison, et ils commencent à nous apporter un coup de boost quand on fait appel à eux » apprécie Gentry. « C’est l’affaire de tous pour s’en sortir, et c’est ce qu’on essaie de faire. On continue d’être à la hauteur, on plie l’échine un peu par fois, et éventuellement, on prend les commandes. »