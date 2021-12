Privés de LeBron James, les Lakers se vengent des Kings

La mise à l’isolement de LeBron James avant la rencontre, et pour les suivantes, est une bien mauvaise nouvelle pour les Lakers et il suffit de regarder la première mi-temps à Sacramento pour s’en convaincre.

Sans leur leader, les Californiens ont affiché de sérieuses limites et un niveau de jeu clairement insuffisant. Vainqueurs au Staples Center la semaine dernière, et déterminés à effacer la gifle reçue contre les Grizzlies, les Kings ont alors dominé les débats grâce à une grosse activité physique.

Puis, après la pause, Russell Westbrook et sa bande ont été plus appliqués et sérieux et Sacramento n’a plus réussi à suivre. Victoire de Los Angeles (117-92) sans réellement rassurer sur le fond, mais avec une réaction à noter tout de même.

Néanmoins, il est évident que face à un adversaire plus solide, Anthony Davis (25 points) et compagnie ne pourront pas espérer s’en sortir avec de telles prestations.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le déchet du début de match. Des deux côtés, les premières minutes ont été difficiles à apprécier. Les deux équipes ont multiplié les déchets. Tout y passe : passes mal assurées, parfois même totalement ratées, fautes offensives, shoots trop rapides (surtout pour les Kings), dribbles qui terminent en touche… Après un quart-temps seulement, Los Angeles avait déjà gâché huit possessions, les Kings sept.

– Le sursaut des Lakers. Tout fut poussif en attaque pour Los Angeles, mais le troisième quart-temps fut au moins réussi. Russell Westbrook est plus concentré, Anthony Davis plus efficace et les Lakers passent un 33-8 pour envoyer les Kings dans les cordes. Sonnés et incapables de marquer un point pendant plus de cinq minutes, les joueurs d’Alvin Gentry ne reviendront plus.

TOPS/FLOPS

✅ ⛔ Russell Westbrook. Comme cela lui est déjà arrivé cette saison, le meneur de jeu californien change de visage d’une mi-temps à l’autre. Maladroit en premier acte, il se réveille en second avec une mi-temps à 15 points à 50% de réussite au shoot, 4 rebonds et 4 passes. Son agressivité est mieux contrôlée, il fait mouche en attaque et ne perd plus un ballon.

✅ Richaun Holmes. L’intérieur de Sacramento ne peut guère faire mieux qu’une telle partie. Avec 27 points à 12/13 au shoot et 9 rebonds, il a été presque parfait. Bien placé et toujours en avance sur les défenseurs en transition, il a enchaîné les dunks en première mi-temps et son activité au rebond a bien gêné les joueurs de Los Angeles.

✅ Dwight Howard. Il n’avait pas joué le match précédent, et cette fois, il signe un double-double en 35 minutes. Avec Malik Monk, ils ont compensé le manque d’impact des titulaires, et Frank Vogel a souligné son impact en deuxième mi-temps.

⛔ La première mi-temps des Lakers. Les Lakers retiendront sûrement la réaction après la pause, mais il ne faudra pas oublier les 24 premières minutes de cette rencontre. Frank Vogel n’a jamais trouvé de solutions pour remettre son équipe dans le bon sens. L’attaque était poussive, sans imagination, ni mouvement, et se résumait à une succession de dribbles et de shoots en un-contre-un. Quant à la défense, elle était dépassée par Richaun Holmes ou Davion Mitchell.

LA SUITE

Sacramento (8-14) : déplacement à Los Angeles, ce mercredi soir, pour affronter les Clippers cette fois. Il y aura même deux matches de suite contre Paul George et compagnie.

Los Angeles (12-11) : vendredi soir, réception des Clippers également, pour le derby de Los Angeles.