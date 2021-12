Chris Finch aura mis neuf mois à faire taire les critiques et les polémiques

Bien malgré lui, en février dernier, Chris Finch s’était retrouvé au centre d’une polémique, et son arrivée à la tête des Wolves avait fait couler beaucoup d’encre. Alors assistant des Raptors, Chris Finch avait accepté de succéder à Ryan Saunders, et des voix s’étaient élevées sur le fait que la direction soit allée chercher aussi vite son nouveau technicien dans une autre franchise, alors que des assistants pouvaient parfaitement s’occuper de l’intérim, ou passer un entretien. Le syndicat des coaches NBA, présidé par Rick Carlisle, avait ainsi publié un communiqué pour fustiger le manque de transparence dans cette nomination, déplaçant aussi le débat sur la question de la diversité ethnique car les Wolves possédaient dans leur staff, en David Vanterpool, un successeur tout trouvé.

« C’est un coach proche des joueurs, et il s’en sert »

Neuf mois plus tard, Rick Carlisle a profité de la venue des Wolves à Indianapolis pour s’excuser auprès de son confrère, expliquant que cette prise de position était « injuste » et que Chris Finch avait depuis « très clairement prouvé pourquoi il avait eu ce job« . C’était d’autant plus injuste que Chris Finch avait passé un entretien avant la nomination de Ryan Saunders, et que les dirigeants des Wolves le connaissaient déjà bien.

Interrogé sur ces excuses, Chris Finch n’a pas voulu les commenter après la victoire de Minnesota à Indiana. Le plus important, c’est que la franchise reste sur sept victoires en huit matches, et qu’elle affiche un bilan positif (11 victoires pour 10 défaites) pour attaquer décembre.

« Il nous place simplement dans les bonnes situations » explique Karl-Anthony Towns. « Il a confiance en nous pour créer des actions. Chris réalise du très bon travail, mais c’est son staff, dans son ensemble, qui est épatant. »

Parmi les joueurs qui ont retrouvé leur meilleur niveau sous sa coupe, il y a D’Angelo Russell, décisif dernièrement face aux Sixers. « C’est un coach proche des joueurs, et il s’en sert » estime l’ancien meneur des Lakers et des Nets. « Si l’un de nous parle de quelque chose qu’il sent bien ou qu’il ne sent pas bien, il va nous permettre d’essayer. On ne peut pas demander mieux. »

« On savait qu’il était impératif de changer pour gagner dans cette ligue »

Ce qu’apprécient aussi ses joueurs, c’est que c’est un coach qui a beaucoup voyagé (Angleterre, Allemagne, Belgique, G-League) et qui se montre donc inventif en donnant sa chance à tout le monde, tout en n’hésitant pas à tenter des expériences en plein match. Autre point important : il place la défense comme priorité, et le message passe.

« Il y a un excellent staff, de bons schémas, et les joueurs sont prêts à se sacrifier et à tout faire pour gagner » souligne Karl-Anthony Towns. « On savait ce qu’il fallait changer pour gagner dans cette ligue et nous donner une chance de gagner ».

Mais attention, tout cela reste fragile car les Wolves sont une équipe plutôt jeune, pas habituée à gagner, et les chutes de concentration peuvent encore coûter cher.

« Les gars pensent qu’on peut jouer et battre n’importe qui, et je pense qu’on l’a prouvé, quelles que soient les circonstances » estime Chris Finch. « Nous devons simplement continuer à le faire chaque soir. Notre problème, comme on reste une jeune équipe, c’est que nous avons parfois des absences sur le plan mental, et nous devons nous ressaisir et être un peu plus professionnels dans notre approche parfois. »