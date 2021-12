Pas de Ja Morant, pas de problème pour les Grizzlies

Deuxième match sans Ja Morant, et deuxième victoire des Grizzlies, qui s’appuient sur leur « Grit and Grind », pour l’emporter 98-91 sur le parquet de Toronto. C’est la 5e défaite de suite des Raptors à domicile, et ça ne leur était plus arrivé depuis 2013 ! Amputé de quatre joueurs de la rotation, les joueurs de Nick Nurse ont couru après le score toute la soirée. La faute à Desmond Bane et Jaren Jackson Jr. qui ont dominé les débats en premier quart-temps (27-18).

Les Raptors sont statiques, et quand on perd plus de balles qu’on ne fait de passes, forcément, ça devient compliqué d’être efficace en attaque. À la pause, les Grizzlies mènent de 11 points, et Toronto n’a inscrit que 39 points… Au retour des vestiaires, Scottie Barnes prend le jeu à son compte, et il lance et ponctue un 10-0 pour ramener les Raptors à -1 (56-55). Le match s’équilibre, et Memphis parvient toujours à garder la main grâce à une claquette de Brandon Clarke ou un « and-1 » de Bane.

Finalement, la puissance et l’agressivité des Grizzlies vont faire la différence dans la dernière ligne droite, et le 7-2 du début du dernier quart-temps leur permet de prendre de l’air (77-69). Barnes, encore lui, ramènera les siens à -4 (95-91) mais Dillon Brooks, surexcité devant le public canadien, assure la victoire de Memphis aux lancers (98-91).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le rebond offensif. Les Grizzlies ont marché sur les Raptors avec 18 prises au rebond offensif. C’est autant de ballons récupérés pour des « secondes chances ». Steven Adams et Brandon Clarke ont fait très mal dans ce secteur, et Chris Boucher et Precious Achiuwa n’étaient pas dans un grand soir.

Le « Grit and Grind ». Les Grizzlies s’imposent avec 39% aux tirs, dont 29% à 3-points. C’est le signe que Memphis est allé chercher sa victoire ailleurs, et outre les rebonds offensifs, on retiendra les 10 contres et les 13 interceptions. En fer de lance, Dillon Brooks en premier rideau, et Jaren Jackson Jr. en second. On retrouve cet esprit « basket universitaire » des Grizzlies d’il y a deux ans.

TOPS/FLOPS

✅ Jaren Jackson Jr. Ja Morant blessé, on attendait de lui qu’il se comporte en leader et qu’il hausse son niveau de jeu, et c’est fait ! Pas grand-chose à lui reprocher sur ce match que ce soit en attaque comme en défense, et on retiendra son contre énorme sur la tentative de dunk de Barnes. Balle en main, il devient de plus en plus dangereux par sa polyvalence, et chaque défenseur doit désormais faire un choix face à lui car il peut punir de loin ou aller au cercle.

✅ Desmond Bane. C’est l’assassin silencieux des Grizzlies, et de match en match, il s’affirme comme l’un des arrières les plus fiables de la NBA. On connaît ses qualités de shooteur, mais il prouve aussi qu’il peut attaquer le cercle par ses dribbles ou créer son propre tir. L’un des joueurs les plus sous-estimés du moment.

✅ La paire Siakam/Barnes. Ces deux-là combinent de mieux en mieux, et c’est prometteur. Ils sont interchangeables, et défensivement, on a vu des choses intéressantes. Le Camerounais aide davantage, et il apporte des interceptions et des contres. À eux deux, ils réalisent 7 contres ! De l’autre côté du terrain, les deux brillent sur transition, et il leur manque juste de l’adresse à 3-points pour être un duo vraiment complémentaire. Pascal Siakam a manqué le coche dans le « money time » à 3-points.

⛔ Precious Achiuwa. Vu les absents, il a une occasion en or de se montrer et de prendre du poids dans le jeu de Toronto. Hélas, l’ancien rookie du Heat ne se concentre pas sur les écrans retards, et en attaque, il rate des choses faciles. Dommage car les Raptors auraient bien besoin d’alternance dans le jeu.

LA SUITE

Toronto (9-13) : mal en point à domicile, les Raptors reçoivent les Bucks jeudi soir.

Memphis (11-10) : réception du Thunder jeudi pour viser la passe de trois.