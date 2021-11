Face aux Suns, les Nets ont pris une nouvelle leçon

Devant 18 071 spectateurs au Barclays Center, soit la plus grosse affluence de leur saison, les Nets ont pris une volée de bois vert. Après la défaite nette et sans bavure face aux Warriors le 17 novembre dernier (117-99), Brooklyn a encore pris une leçon face à un autre cador de la Ligue, Phoenix, qui enchaîne ainsi un 16e succès de rang.

Commettant 20 balles perdues au total, dont 8 dans le seul premier quart, les Nets ont dû courir après le score tout le match, ce qui les a sortis de leur plan de jeu. Un regret évoqué par Steve Nash après la défaite (113-107).

« On est une équipe qui est encore en train de se mettre en place, encore en train de trouver notre identité », a expliqué le technicien dans le New York Post. « Phoenix a une identité claire, une vraie compréhension de ce qu’ils essaient de faire offensivement et défensivement, un stade de développement auquel on n’est pas encore arrivé. On s’éloigne de notre plan de jeu quand on est derrière au score. Ce sont les signes d’une nouvelle équipe, une équipe qui essaye encore de se comprendre et qui cherche encore son identité. »

Malgré 39 points, 9 rebonds et 7 passes décisives de Kevin Durant, les Nets n’ont jamais semblé en mesure de rivaliser. Le score final est ainsi assez trompeur car Phoenix a pour ainsi dire fait cavalier seul de bout en bout. Dans ce duel que les Nets attendaient de pied ferme, la montagne a accouché d’une souris…

James Harden hué à domicile

« Je ne pense pas qu’on avait la même envie pour commencer le match que face à Boston », reprend Steve Nash. « Les balles perdues ont évidemment été un élément important. C’était une soirée difficile pour [Harden] avec des problèmes de balles perdues et il n’a pas eu beaucoup de bons tirs. Mais ça fait partie de notre progression aussi. On doit trouver des moyens d’être efficace même quand il n’arrive pas à aller jusqu’au cercle. »

Au centre du viseur : James Harden. La superstar des Nets s’est fait bousculer tout le match par Mikal Bridges. « The Beard » ne s’en est pas cachée après le match.

Bien qu’auteur d’un triple-double à 12 points, 14 passes et 13 rebonds, ce sont bien ses 7 balles perdues et son abyssal 4/15 aux tirs que retiendront les fans… qui ont même hué l’intéressé à domicile !

« Mikal Bridges a fait du bon boulot pour me rentrer dedans sur tout-terrain pendant tout le match », a reconnu James Harden. « C’était en partie parce que je voulais jouer trop vite, sans m’être assuré que tout le monde était bien dans les bonnes positions. Honnêtement, j’essaye encore de trouver le bon équilibre. J’essaye de savoir quand je peux scorer, quand je dois faire jouer les autres, quand faire tourner l’attaque, quand faire un peu de tout ça. C’est difficile, j’essaye encore de trouver les solutions. »

Toujours leaders de l’Est avec 14 victoires pour 6 défaites, les Nets ont toutefois sombré face à Milwaukee, Golden State et donc Phoenix. Signe qu’il y a encore beaucoup de travail pour Steve Nash et sa troupe…