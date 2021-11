Seth Curry a vraiment cru qu’il allait enfin faire mieux que Stephen…

Mercredi, Stephen Curry défiait Seth pour la 11e fois de sa carrière. Un duel fratricide qui tourne largement en faveur de l’aîné avec 9 victoires, contre 2 pour Seth. Sur le plan individuel, Stephen a toujours dominé son petit frère, mais mercredi, il s’en est fallu de peu que Seth ne parvienne enfin à remporter l’une de leurs oppositions.

À 90 secondes de la fin, Seth Curry en est à 24 points, contre 22 pour Stephen. Mais sur une contre-attaque, Andrew Wiggins sert son meneur de jeu. Il est tout seul à 8 mètres. Il ne se pose pas de question et fait mouche : 116-96 pour les Warriors, et le double MVP inscrit là son 25e point. Un de plus que son frère…

« Je ne le savais pas, c’est lui qui me l’a rappelé juste après le match » raconte Stephen. « Je ne savais pas que l’enjeu était aussi élevé sur ce tir. Le match était terminé, et j’étais tout seul. »

En carrière, Stephen Curry tourne à 26.8 pts de moyenne face à son frère

Les deux frères terminent meilleurs marqueurs du match, et Seth reconnaît qu’il est quelque peu déçu d’avoir encore échoué à battre son grand frère. « J’étais un peu déçu à la fin du 4e quart-temps. C’était la première fois que j’avais une chance de le dominer aux points, et puis il s’est retrouvé démarqué à 3-points, et il a éclipsé ma performance d’un point. Donc je n’étais pas content. »

En carrière, Seth tourne à 10.1 points de moyenne face à Stephen. Ce dernier le domine largement avec 26.8 points, 5.5 rebonds et 7.2 passes par match. Considéré comme le MVP de ce premier mois de compétition, Stephen Curry était aux premières loges mercredi pour constater les progrès de son petit frère, qui tourne à près de 16 points de moyenne. Alors qu’il entame sa 8e saison en NBA, Seth n’a jamais aussi bien joué.

« Ce gars joue un basket incroyable, et c’est plaisant à regarder » conclut Stephen. « Il continue de s’améliorer. Il va à son propre rythme, et il est tout en maîtrise. C’est impressionnant sa manière de jouer, et sa manière de se créer sa propre identité comme scoreur et comme créateur. Donc, je suis un frère très fier de lui« .