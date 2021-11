Seth Curry, le parcours singulier d’un joueur non-drafté

« Il m’a fallu beaucoup de temps pour en arriver là, j’ai été sous-estimé. » Longuement interviewé par Hoopshype, Seth Curry a conscience de ne pas avoir suivi la voie royale pour s’imposer comme titulaire d’une grosse équipe de la grande ligue. Et accessoirement comme l’un des meilleurs shooteurs de la NBA.

L’arrière des Sixers, auteur de 20 points cette nuit à Denver, rappelle qu’il n’a pas été drafté et que, contrairement à son frère Stephen, il a toujours dû prouver qu’il avait sa place. L’idée d’aller s’exiler à l’étranger a d’ailleurs été d’actualité pour lui, qui est passé très brièvement par les Grizzlies, les Cavs et les Suns entre 2013 et 2015.

« J’ai connu les contrats de 10 jours, la G-League ou les contrats non garantis les deux premières années. Si je n’obtenais pas de contrat garanti après mes deux premières saisons, je savais que j’avais la possibilité d’aller à l’étranger, de gagner beaucoup d’argent et de jouer là-bas. Je me suis donné une fenêtre de deux ans pour essayer de rester en NBA et obtenir un contrat garanti. Heureusement, lors de la dernière Summer League, avant la fin de cette période de deux ans, j’ai signé un contrat garanti à Sacramento. »

Et c’est en Californie, deux ans après sa sortie de Duke, qu’il a vraiment eu l’occasion de se montrer. L’arrière dit ne pas avoir douté de ses capacités à l’époque mais du fait d’obtenir une réelle opportunité de jouer.

« Je savais qu’en jouant en G-League et en affrontant les autres joueurs de la même Draft, j’étais aussi bon sinon meilleur que beaucoup des gars sélectionnés au premier tour. Je savais que si j’avais l’occasion de jouer dans la ligue et de montrer ce que je pouvais faire à ce niveau, je resterais et ferais une carrière en NBA. Le plus compliqué pour un joueur non-drafté est d’avoir une chance de jouer et de montrer que tu peux jouer et que tu peux transposer ce que tu fais en G-League. »

Le concours à 3-points en ligne de mire

Après un premier passage concluant à Sacramento, avec seulement 44 matches disputés, Seth Curry s’est surtout montré avec deux années à Dallas à plus de 12 points de moyenne, entrecoupées d’une saison à Portland. L’arrière s’est alors définitivement installé en tant que joueur NBA.

« J’ai su, sur la deuxième moitié de la saison à Sacramento où j’ai pu jouer un bon nombre de matchs avec une bonne période constante, que j’étais un joueur NBA. Quand je suis arrivé à Dallas, j’ai eu de la chance avec quelques blessures dans l’équipe, j’ai pu jouer beaucoup dès mon arrivée. (Rick) Carlisle était tourné vers l’attaque et c’est un grand entraîneur qui m’a mis dans de bonnes situations pour faire ce que je faisais le mieux, à savoir scorer, jouer sans le ballon et avec sur le pick-and-roll. »

De joueur de complétement et fort shooteur, Seth Curry est devenu un joueur essentiel d’une grosse écurie de l’Est. Il est désormais titulaire indiscutable chez les 76ers pour soulager Joel Embiid dans la raquette.

Après près de 16 points de moyenne, il est bien parti pour signer son meilleur exercice en carrière. Mais l’intéressé dit n’avoir aucun objectif statistique individuel en tête. Même si l’idée d’être réinvité au concours de tirs à 3-points, auquel il avait pris part en 2019, trotte dans sa tête. Histoire, dit-il en ironisant, « d’intégrer » la famille Curry pour bon. « J’espère pouvoir en remporter un avant la fin de ma carrière. Steph en a déjà deux. Si je suis invité, je m’y rendrais sans hésiter pour ajouter un trophée à ma collection. »