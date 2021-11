LaMarcus Aldridge bien parti pour pousser Blake Griffin sur le banc

Plus tôt dans la semaine, LaMarcus Aldridge confiait ne pas toujours être à l’aise dans son rôle de remplaçant. Le vétéran savait aussi que tout peut évoluer très vite dans la grande ligue… Sur le parquet des Celtics il y a deux jours, l’ancien joueur des Spurs a récupéré la place de titulaire pour la première fois cette saison.

Cet ajustement dans le cinq de départ des Nets a fait une victime : Blake Griffin. Celui-ci, pour la première fois de la saison également, n’est pas rentré en jeu alors qu’il ne souffre d’aucun pépin physique connu.

L’explication de ce changement est simple : le premier est bien plus productif que le second, en disposant pourtant d’un temps de jeu similaire d’environ 22 minutes. L’ancien joueur des Clippers affiche de timides moyennes de 5 points et 5 rebonds avec une adresse calamiteuse (32% aux tirs, dont 16% de loin). Là où « LMA » tourne encore à 13 points et 6 rebonds de moyenne avec un excellent 57.5% de réussite, dont 39% de loin.

« On a juste besoin d’observer différentes choses », justifie Steve Nash, , à l’issue de la victoire à Boston. « Je pense cela a accéléré notre rythme. Ce n’est pas le joueur le plus rapide sur le parquet, mais on a joué avec du rythme et des idées. On n’a pas été statiques, on a fait tourner le ballon. Je crois qu’on a bien défendu. »

« Il apporte une nouvelle dynamique à leur équipe »

Sur ce match-ci, LaMarcus Aldridge s’est encore montré solide avec ses 17 points (7/13 aux tirs) et 9 rebonds en 29 minutes. Le troisième vétéran de la raquette des Nets, Paul Millsap, s’est chargé de le faire souffler sur les 17 minutes restantes (3 points et 6 rebonds).

La définition du pivot idéal pour répondre aux besoins des Nets, selon Kevin Durant ? « Un joueur capable d’étirer le jeu, qui peut sanctionner avec son tir, un joueur au physique imposant qui peut prendre les rebonds et protéger le cercle. » Aujourd’hui, c’est l’ancien joueur des Spurs qui semble le plus coller à cette décision.

« Il apporte une nouvelle dynamique à leur équipe », juge Ime Udoka, coach des Celtics et assistant chez les Nets la saison passée. « C’est un vétéran en qui ils ont confiance. Je sais que Kevin et James (Harden) l’ont fait venir ici, il fait un excellent travail. Je vois son rôle augmenter à l’avenir. »

Mais la réalité d’aujourd’hui ne sera pas nécessairement celle de demain. « On va avoir besoin de tous nos intérieurs toute l’année, quoi qu’il arrive. Je sais que Blake n’a pas joué mais on a besoin qu’il reste prêt pour être l’équipe que nous voulons être », conclut ainsi Kevin Durant.