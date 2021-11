Brooklyn donne la leçon à Boston

C’était un choc de la conférence Est… qui a très vite tourné en faveur des Nets. Touché depuis quelques semaines à l’épaule, Kevin Durant a quand même envie de briller au TD Garden. Il domine offensivement comme il a l’habitude de le faire et permet aux siens de maîtriser ce premier acte. Boston est déjà dans le dur.

Défensivement, les Nets ont des garanties cette saison et les coéquipiers de James Harden continuent de mettre la main sur ce match. Patty Mills et Paul Millsap s’amusent sur du jeu à deux et Boston n’a aucune réponse. Comme toujours quand les choses se compliquent, Jayson Tatum et Dennis Schroder tentent de prendre le jeu en main mais, face à une telle équipe, ce n’est pas suffisant. Brooklyn défend très bien et trouve sur chaque attaque les solutions pour scorer. James Harden fixe parfaitement les intervalles et montre le chemin à ses coéquipiers. KD, Patty Mills ou LaMarcus Aldridge en profitent et les Nets mènent à la pause (62-49).

Tout le TD Garden espère une réaction de ses Celtics et pourtant le retour des vestiaires est cauchemardesque. Guidé par James Harden en mode chef d’orchestre, les Nets vont plier la rencontre en quatre minutes. L’ancien des Rockets trouve sur chaque action une passe décisive et Boston encaisse un 18-3. Comme lors du second acte, LaMarcus Aldridge, Patty Mills ou Kevin Durant sont en feu et Boston n’a plus aucune chance (80-52).

Les efforts de Jaylen Brown sont à souligner, mais Boston ne peut rien faire ce soir (97-76). Le dernier acte va permettre aux Celtics de réduire l’écart à 13 points, mais Brooklyn ne va jamais s’affoler. Kevin Durant revient sur le parquet afin de permettre aux siens de bien finir cette rencontre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les vétérans au pouvoir chez les Nets. Ils sont là pour faire gagner les Nets en playoffs et Patty Mills, LaMarcus Aldridge mais aussi Paul Millsap ont été parfaits. Les trois hommes ont énormément apporté au collectif des Nets. Avec un KD amoindri et un James Harden maladroit, les vétérans ont répondu à l’appel. À eux trois, ils cumulent 43 points ce soir. Une belle performance qui laisse présager de belles choses pour les Nets.

– La faillite collective des Celtics. Ils sont censés être en mesure de lutter pour les premières places de la conférence Est. Mais ce soir, les Celtics ont complètement été dominés par les Nets. Pas adroits, distancés défensivement, ils ont surtout très vite lâché l’affaire. Un manque d’agressivité et de combativité inquiétant.

– Kevin Durant dans les 25. Il a dépassé Allen Iverson. Kevin Durant devient le 25e meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. Considéré comme l’un des tous meilleurs attaquants de l’histoire, KD a encore des records à aller chercher. L’histoire ne fait que commencer !

TOPS/FLOPS

✅ Patty Mills. Il est vite devenu l’un des chouchous des fans des Nets et Patty Mills a encore été très bon ce soir. Efficace sur les systèmes de jeu annoncés pour lui, l’ancien des Spurs a brillé en attaque. Auteur d’un joli 7/10 de loin, l’Australien est écoeurant quand il a la main chaude. Résultat : 23 points.

✅ LaMarcus Aldridge. Il a tout pour être le facteur X des Nets cette saison, à condition qu’il reste en forme comme ce soir. Trouvé sur du jeu en mouvement, l’intérieur est redoutable. Son tir à mi-distance et sa faculté à briller dès qu’il est près du cercle font de lui un joueur précieux. Certes, il est moins fort que par le passé mais il est tout à fait capable d’aider Brooklyn à aller chercher une bague.

⛔ Jayson Tatum/Jaylen Brown. C’est dans ce genre de rencontre qu’on attend ces deux joueurs et, ce soir, ils n’ont pas été à la hauteur. Le 10/30 aux tirs en cumulé pour les deux joueurs n’a pas aidé Boston. Au contraire, les Celtics sont trop dépendants de leurs deux stars et n’ont jamais trouvé la solution. Encore…

LA SUITE

Brooklyn (14-5) : un choc pour les Nets qui recevront les Suns samedi.

Boston (10-9) : dans deux jours, Boston sera dans le Texas afin de lutter contre les Spurs.