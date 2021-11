LaMarcus Aldridge pas toujours à l’aise dans son rôle de remplaçant

Avant la saison passée, LaMarcus Aldridge a enchaîné 13 saisons consécutives, aux Blazers puis aux Spurs, en étant systématiquement titulaire. Remplaçant à trois reprises l’an dernier lors de la fin de son passage dans le Texas, le septuple All-Star est désormais 6e homme à plein temps des Nets.

Un choix payant pour Steve Nash puisque l’intérieur, encore capable de belles sorties, s’est installé comme la troisième force offensive de l’équipe derrière Kevin Durant et James Harden.

Ce changement de statut n’en reste pas moins compliqué à accepter pour l’intéressé. « C’est très difficile », qualifie-t-il même au New York Post. « Quand tu as été un certain type de joueur pendant toute une carrière, c’est vraiment différent de sortir du banc et de ne pas jouer beaucoup. Donc c’est difficile. Je suis toujours en train d’essayer d’avancer et de trouver ma place. »

L’intérieur de 36 ans doit effectivement se contenter d’environ 20 minutes de jeu alors qu’il en jouait encore 33 lors de l’exercice 2019/20. Il peut d’autant plus s’interroger que devant lui dans la rotation, Blake Griffin est beaucoup moins performant sur le plan offensif.

Si c’est mon rôle, ainsi soit-il

Et le fait d’avoir été brièvement retraité ne l’a pas beaucoup aidé à se faire à cette nouvelle donne.

« C’est une bataille permanente. […] Il y a toujours des moments où c’est difficile de ne pas être sur le terrain à certains moments et de ne pas démarrer. Mais je suis revenu pour gagner, je voulais être ici et essayer de gagner le titre. Donc, si c’est mon rôle, ainsi soit-il. »

Patty Mills, avec qui il a joué aux Spurs, vante ses qualités de professionnel et le fait qu’il soit toujours en mesure de trouver un moyen d’avoir « un impact sur le jeu. Mais évidemment, c’est nouveau pour lui », note le shooteur habitué, lui, à ce rôle en sortie de banc.

LaMarcus Aldridge dit comprendre le choix de son coach, de le faire sortir du banc pour l’économiser mais également équilibrer les forces offensives de ses différents cinq.

« Je comprends parfaitement qu’il faut essayer d’être frais, d’économiser mes jambes. Mais je réalise aussi qu’il faut jouer un peu pour que les jambes soient capables de supporter 30 minutes. Je vois donc les deux côtés. Mais je comprends vraiment qu’il s’agit plus de long terme et non pas d’essayer de jouer 30 minutes tout de suite. »