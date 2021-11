En l’absence de Kyrie Irving, LaMarcus Aldridge remplit sa mission au « scoring »

Mo Bamba ne s’attendait visiblement pas à un tel traitement. Lors du passage des Nets à Orlando plus tôt dans la semaine, l’intérieur du Magic était chargé de défendre sur LaMarcus Aldridge. Ce dernier, constatant que son défenseur était toujours en retard et beaucoup trop mou pour lever les bras, ne s’est pas fait prier.

L’ancien All-Star des Blazers et des Spurs a signé un petit festival d’adresse, avec ses shoots caractéristiques en périphérie et longue distance. Bilan des comptes : 21 points à 9/16 aux tirs (dont 3/5 de loin), 8 rebonds, +29 au score et une grosse fessée pour la franchise floridienne.

« LaMarcus est rentré en jeu et s’est montré constant pour nous, c’est ce qu’il fait depuis le début de la saison », pouvait saluer Kevin Durant, ravi de l’apport général de son banc sur cette partie. « Le fait qu’il soit capable d’étirer le jeu en rentrant ces tirs à mi-distance et à 3-points, et en finissant aussi près du cercle, est un plus pour nous. Nous sommes ravis de l’avoir dans l’équipe et qu’il ait retrouvé son rythme. Il a l’air très en forme. »

Les statistiques le confirment. Avant ce match à Orlando, l’intérieur avait signé 19 points et 7 rebonds sur le parquet des Bulls. Depuis le début de la saison, il est même rarement passé sous la barre des 10 unités.

Le jeune membre du club des 20 000 points inscrits en carrière affiche 13 points de moyenne cette saison, avec 5.5 rebonds, en 20 minutes. Surtout, il n’a jamais aussi adroit en carrière à 3-points (46%) ou en général (62%).

Un point d’ancrage quand Kevin Durant et James Harden se reposent

« Il nous a fait gagner quelques matchs et joue un rôle important dans notre succès cette année », juge Steve Nash. « Il nous donne un coup de pouce pour marquer en sortie de banc, mais c’est aussi un vétéran qui sait comment jouer des deux côtés du parquet. »

Son apport est d’autant plus important en l’absence du troisième homme fort de l’équipe, Kyrie Irving. « Avec notre deuxième cinq et nos rotations actuelles, avec Kevin et James (Harden) tous les deux sur le banc, le fait d’avoir ‘L.A’ comme point d’ancrage pour rentrer des tirs fonctionne bien pour nous en ce moment. »

Face au Magic, l’intérieur a effectivement inscrit la majorité de ses points alors que les deux stars se reposaient. Le joueur de 36 ans se pose ainsi comme la troisième principale arme offensive de l’équipe.

James Harden parle de lui comme « un vrai professionnel. Vous avez besoin de gars présents dans la ligue depuis très longtemps, qui ont tout vu. Il a pris sa retraite l’année dernière, il a eu le courage de revenir et de vouloir faire partie de tout ça. Il a l’air en pleine forme. Il fait tout pour nous des deux côtés du terrain. Évidemment, il sait tirer, mais en défense, sa communication et sa présence sur le terrain font toute la différence. Nous sommes tout simplement heureux de l’avoir retrouvé. »