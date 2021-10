LaMarcus Aldridge entre au « club des 20 000 »

Il y a six mois, LaMarcus Aldridge était à la retraite. Malgré lui, à cause d’un coeur qui s’emballe de temps en temps, et qui l’avait vraiment effrayé.

On ne pensait plus le revoir sur terrain, et pourtant cette nuit, il est entré dans « le club des 20 000 ». Face aux Pacers, l’intérieur des Nets a inscrit son 20 000e point en carrière, et il est le 48e joueur de l’histoire à y parvenir.

Avec la manière puisqu’il a inscrit 21 points face au duo Sabonis-Turner. « Ça fait du bien… C’est un vrai privilège » a-t-il réagi. « Après ce qui s’était passé l’an passé, je ne pensais clairement pas que ça arriverait. Je me suis accroché, je me suis battu, et ça fait du bien d’y parvenir, de revenir, et de simplement se sentir privilégié ».

« Il a des instincts de scoreur »

Décisif dans le money time avec six points, dont une claquette et son habituel shoot à mi-distance, il a grandement participé à la victoire des Nets, et il a reçu les félicitations de son ami Kevin Durant, sorti comme lui de Texas.

« Il a des instincts de scoreur, quelque chose qu’on se met en tête dès qu’on est gamin » explique KD. « Peu importe les conditions, on sait marquer des points. Dans n’importe quelle condition, il fait partie de ces joueurs capable de s’en sortir au milieu du chaos. 20 000 points en carrière, et seuls 48 joueurs y sont parvenus ? Alors que des milliers de joueurs ont joué… C’est un énorme accomplissement d’être considéré comme un gars qui a tourné à 20 points de moyenne toute sa carrière. Bravo à L. Je sais qu’il en veut plus, mais c’est déjà une énorme réussite. »

Même hommage chez Steve Nash, bien content de pouvoir compter sur les points de son intérieur alors que les Nets souffrent sous les panneaux depuis le début de la saison.

« Il a très bien joué. Il a marqué des points quand on en avait besoin, mais il s’en est aussi tenu au plan de jeu, et il a défendu, pris des rebonds, et il a fait les actions dont on avait besoin, et c’est vraiment une performance importante. Il couronne le tout avec ces 20 000 points, ce qui est une marque incroyable, et l’héritage de sa carrière et de ce qu’il est comme joueur. »