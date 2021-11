Le maillot de Tony Allen sera finalement retiré la saison prochaine

Début septembre, les Grizzlies annonçaient que les maillots de Zach Randolph et Tony Allen allaient être les premiers retirés par la franchise du Tennessee, en cours de saison.

Sauf qu’un mois plus tard, on apprenait que 18 anciens joueurs de la ligue, parmi lesquels Tony Allen, étaient accusés d’avoir détourné 4 millions de dollars de l’assurance santé destinée aux ex-basketteurs NBA.

Dans ces conditions, Tony Allen, qui a plaidé non coupable, a donc demandé aux dirigeants de Memphis de reporter sa cérémonie de retrait de maillot, initialement prévue le 28 janvier 2022, à l’occasion de la venue du Jazz (de Mike Conley, son ancien coéquipier), à la saison prochaine. Une demande évidemment acceptée.

« Je voulais d’abord remercier ma famille, mes amis et les fans qui me soutiennent dans cette période compliquée », expliquait-il dans une courte vidéo, relayée sur les réseaux sociaux. « Même si je ne peux pas évoquer les problèmes juridiques me concernant, je souhaite que tout le monde sache que je fais tout mon possible pour les régler. Ceci étant dit, j’ai demandé aux Grizzlies de repousser ma cérémonie de retrait de maillot à la saison prochaine, où nous pourrons véritablement célébrer ça, tous ensemble. D’ici là, je vais continuer d’être actif au niveau de la communauté de Memphis et de m’impliquer pour rendre la ville meilleure. »

À noter que, dans le cadre de cette fraude présumée aux assurances santé, Tony Allen a déjà remboursé 350 000 des 420 000 dollars détournés, pour des soins dentaires et chiropratiques qu’il n’avait jamais reçus.