Les Kings et Marvin Bagley III veulent se racheter

La première victoire d’Alvin Gentry sur le banc des Kings fut une surprise pour deux raisons. Déjà parce que Sacramento était dans le dur et Portland sur une bonne dynamique, avec quatre victoires de rang.

Ensuite car pour l’emporter, les Californiens ont dû faire sans Harrison Barnes, touché à la cheville pendant la rencontre, ni De’Aaron Fox, expulsé, dans le « money time ». Il fallait donc un héros, et ce fut Marvin Bagley III !

Dans les dernières secondes de la partie, l’intérieur a enfoncé le clou avec un 3-pts, pour valider définitivement la victoire des siens. Une sacrée revanche pour le joueur (10 points et 8 rebonds en 18 minutes) écarté par Luke Walton et qui avait même refusé de rentrer en jeu il y a deux semaines.

« Je suis heureux pour Marvin, il a fait un très bon match », se réjouit Alvin Gentry. « Damian Jones aussi. Ces gars ne jouent pas souvent, et ça montre le type de professionnels qu’ils sont. Ils bossent et restent prêts. »

Le nouveau coach des Kings continue de relancer Marvin Bagley III depuis deux matches et, tout doucement, l’intérieur, négligé dans un premier temps, entre dans sa saison.

« Le plus important, c’est d’être prêt », explique d’ailleurs le principal intéressé. « C’est ce que je fais. Je viens chaque jour, je reste concentré. Ça paye, surtout dans des moments comme ça. J’étais un peu rouillé quand j’ai commencé à jouer. Mais ça reste du basket. Je m’amuse, j’essaie de profiter le plus possible. Je suis mon plus gros critique, quand je regarde certains matches, je suis dur avec moi-même. »

« Le passé, c’est le passé »

L’incident de Phoenix, où il avait refusé de jouer malgré la perche tendue par Luke Walton, est-il derrière lui ? « Le passé, c’est le passé », répond simplement l’intérieur, auteur donc de son match référence cette saison.

Si Marvin Bagley III est revanchard et veut retrouver du temps de jeu et des sensations, les Kings aussi ont à se racheter avec leur public. Les derniers jours ont été compliqués, avec des défaites à la pelle, et les spectateurs du Golden 1 Center n’ont pas hésité à demander la tête de Luke Walton et à siffler les joueurs.

Après ce 3-pts de Bagley III, le public a explosé et cette victoire fait du bien pour la relation entre la franchise et ses fans. De quoi repartir, comme pour Marvin Bagley III, sur de nouvelles bases.

« Restez avec nous », demande Tyrese Haliburton, au Sacramento Bee. « Ça fait du bien », souligne le rookie Davion Mitchell. « On n’a pas réussi le début de saison qu’on espérait, et que les fans soient avec nous dans les moments durs, ça démontre que Sacramento a une grosse « fanbase ». Une des meilleures du monde. »