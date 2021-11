Stats & Highlights | Fin de série pour Portland, Atlanta et Milwaukee continuent de briller

Les Blazers confirment leurs difficultés loin de l’Oregon. Après quatre victoires de suite, toutes à domicile, les joueurs de Chauncey Billups ont encore chuté à l’extérieur, à Sacramento cette fois, pour une première victoire d’Alvin Gentry.

Milwaukee continue d’être en mode rouleau compresseur : cinquième victoire de suite et surtout 12e d’affilée contre les Pistons. Comme Atlanta, qui enchaîne un sixième succès de rang face à une équipe de San Antonio toujours dans le dur. Enfin, glissade pour Washington et Memphis et victoire de Charlotte à Orlando.

Orlando – Charlotte : 99-106

Que ce fut dur pour les Hornets face au Magic toujours privé de son meilleur marqueur, Cole Anthony. Ils ont commencé la partie avec un très vilain 1/13 au shoot, avant de trouver un peu la distance.

C’est en troisième quart-temps que cette victoire va s’écrire. Les remplaçants, Kelly Oubre Jr. et Cody Martin surtout, passent un 15-0 au Magic pour conclure ce troisième acte et prendre le commandes de la partie. Quatrième défaite de suite pour les Floridiens.

Magic / 99 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval F. Wagner 33 7/12 2/2 0/0 2 5 7 4 2 0 0 0 +2 16 22 W. Carter Jr. 32 6/9 1/4 1/1 1 10 11 2 3 2 0 0 +9 14 26 M. Bamba 31 7/15 4/7 0/0 2 10 12 0 3 0 3 0 +6 18 19 G. Harris 35 5/13 3/8 0/0 1 2 3 4 2 1 2 0 +9 13 11 J. Suggs 30 6/14 0/5 5/7 0 4 4 6 6 1 5 1 +5 17 14 C. Okeke 20 1/7 0/1 0/0 1 5 6 1 1 1 2 0 -21 2 2 M. Wagner 12 4/8 3/6 2/2 3 1 4 0 1 0 1 0 -8 13 12 R.J. Hampton 22 0/7 0/2 0/0 0 3 3 6 0 0 1 0 -17 0 1 M. Mulder 24 2/8 2/7 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -20 6 1 Total 38/93 15/42 8/10 10 41 51 23 19 5 14 1 99 Hornets / 106 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval G. Hayward 25 0/6 0/4 1/2 0 3 3 2 0 2 1 0 -1 1 0 M. Bridges 38 5/16 1/6 0/0 0 9 9 6 3 1 0 3 +9 11 19 M. Plumlee 21 2/3 0/0 3/3 4 4 8 2 1 0 1 1 -8 7 16 L. Ball 26 7/17 4/9 4/4 1 3 4 4 4 0 2 0 -2 22 18 T. Rozier 37 11/22 3/11 2/4 0 3 3 5 0 6 1 1 -1 27 28 J. McDaniels 18 3/5 0/1 1/2 3 4 7 1 3 0 1 1 +13 7 12 P.J. Washington 6 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 1 1 +2 0 -1 C. Martin 28 3/4 1/1 1/1 1 4 5 6 4 2 1 2 +6 8 21 N. Richards 7 1/1 0/0 0/0 1 2 3 0 0 0 1 2 +1 2 6 K. Oubre Jr. 34 7/17 3/8 4/5 2 4 6 0 1 0 1 0 +16 21 15 Total 39/93 12/41 16/21 12 37 49 26 16 11 10 11 106

Memphis – Toronto : 113-126

Sans quelques ballons perdus de trop, les Grizzlies auraient-ils tué le match en première mi-temps ? Possible car, adroit, Memphis dominait les débats avant le retour des vestiaires, mais manquait aussi parfois de justesse.

Après la pause, les Raptors réagissent avec Precious Achiuwa qui lance la révolte. Puis, en dernier acte, c’est Gary Trent Jr, avec 17 points et trois paniers primés, qui frappe et fait plier les Grizzlies.

Grizzlies / 113 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Jackson Jr. 25 6/8 2/4 2/2 0 2 2 1 4 1 0 2 +1 16 20 D. Brooks 26 6/16 2/9 6/8 0 2 2 3 5 0 3 1 -4 20 11 S. Adams 20 1/3 0/0 0/0 2 4 6 2 1 0 2 0 -3 2 6 J. Morant 35 8/18 0/1 7/10 4 2 6 9 1 3 4 0 -12 23 24 D. Bane 34 7/11 4/6 2/2 0 4 4 1 3 1 2 0 -14 20 20 B. Clarke 26 7/8 0/0 2/2 2 6 8 1 2 0 0 0 -7 16 24 K. Anderson 24 5/8 1/2 0/0 1 5 6 2 1 0 2 0 -17 11 14 T. Jones 14 0/3 0/2 0/0 0 0 0 5 1 1 0 0 -2 0 3 J. Konchar 15 1/2 0/1 0/0 2 4 6 0 0 0 1 0 -1 2 6 Z. Williams 21 1/5 0/4 1/2 0 0 0 1 2 0 0 0 -6 3 -1 Total 42/82 9/29 20/26 11 29 40 25 20 6 14 3 113 Raptors / 126 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P. Siakam 33 5/13 1/3 6/8 2 5 7 2 3 1 0 0 +2 17 17 P. Achiuwa 28 7/11 3/3 0/0 2 2 4 2 5 1 0 0 +28 17 20 S. Barnes 39 8/14 1/3 0/0 3 6 9 3 1 0 3 0 +18 17 20 F. VanVleet 37 9/14 3/7 2/2 1 5 6 7 5 2 4 2 +18 23 31 G. Trent Jr. 39 8/17 4/7 6/6 0 1 1 4 1 1 1 0 +13 26 22 C. Boucher 7 2/4 0/1 1/1 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 5 4 Y. Watanabe 14 0/3 0/1 3/4 2 1 3 0 2 2 0 2 -5 3 6 M. Flynn 12 3/4 0/0 0/0 1 0 1 4 1 0 1 0 -3 6 9 D. Banton 14 2/3 0/1 0/0 0 2 2 2 2 0 1 0 -1 4 6 S. Mykhailiuk 18 3/7 2/4 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 -3 8 6 Total 47/89 14/30 18/21 11 23 34 25 20 8 10 4 126

Milwaukee – Detroit : 114-93

Encore une victoire facile des Bucks. La recette ne change pas récemment : les champions en titre démarrent très fort. Les Pistons encaissent donc un 14-0 pour commencer la partie.

Le trio Giannis Antetokounmpo – Bobby Portis – Jrue Holiday compile 83 points et Detroit ne reviendra jamais. En troisième quart-temps, les Pistons ne seront qu’à six petits points, mais Milwaukee écarte rapidement toute tentative de retour.

Bucks / 114 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval G. Antetokounmpo 31 12/17 1/4 8/10 2 5 7 5 2 2 1 2 +25 33 41 K. Middleton 28 5/17 1/4 0/0 1 8 9 4 0 2 3 0 +1 11 11 B. Portis 31 10/14 6/7 2/2 2 8 10 1 4 0 1 0 +17 28 34 J. Holiday 34 8/16 3/7 3/3 0 8 8 6 3 0 3 1 +29 22 26 G. Allen 24 1/6 1/4 0/0 0 3 3 2 1 0 1 0 +17 3 2 S. Mamukelashvili 3 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 -1 0 0 T. Antetokounmpo 2 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 1 0 1 0 -1 0 1 J. Nwora 16 0/0 0/0 2/2 1 2 3 1 1 1 1 1 -1 2 7 G. Kalaitzakis 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 G. Hill 27 2/5 0/2 0/0 4 2 6 2 1 0 0 0 +13 4 9 P. Connaughton 24 4/8 3/5 0/0 0 7 7 1 3 0 3 1 +7 11 13 R. Hood 14 0/2 0/2 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 +1 0 0 J. Robinson 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 -2 Total 42/87 15/36 15/17 10 46 56 23 18 5 15 6 114 Pistons / 93 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Grant 28 5/13 1/6 2/2 1 3 4 1 3 2 1 0 -17 13 11 S. Bey 33 4/11 3/8 2/4 0 7 7 1 3 0 1 0 -18 13 11 L. Garza 23 2/7 0/2 2/2 2 3 5 0 1 0 0 0 -22 6 6 C. Joseph 7 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -16 0 -3 C. Cunningham 30 3/10 2/6 1/2 0 8 8 7 1 0 4 0 -23 9 12 T. Lyles 23 7/15 2/8 3/3 4 3 7 0 3 0 1 0 +3 19 17 F. Jackson 23 3/10 0/5 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 +1 6 2 S. Lee 29 5/15 2/7 0/2 1 4 5 5 1 4 0 0 0 12 14 R. McGruder 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 J. Jackson 20 2/6 1/2 4/4 0 1 1 1 1 0 0 0 -1 9 7 H. Diallo 20 3/6 0/0 0/0 1 4 5 0 5 1 0 1 -10 6 10 Total 34/95 11/45 14/19 9 35 44 16 18 7 8 1 93

New Orleans – Washington : 127-102

Plombés par des ballons perdus (19 au total), les Wizards ne sont jamais vraiment entrés dans cette rencontre. Les Pelicans ont pris les commandes puis Josh Hart a enfoncé le clou avant le dernier quart-temps.

L’arrière a inscrit un panier du milieu de terrain, au buzzer du troisième quart-temps, avec la faute ! Résultat : New Orleans est passé de 18 à 22 points d’avance. Dans la foulée, les tirs primés de Nickeil Alexander-Walker et Willy Hernangomez enterrent définitivement les joueurs de la capitale.

Pelicans / 127 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval B. Ingram 32 9/15 1/3 7/8 2 3 5 3 2 1 0 0 +21 26 28 H. Jones 30 2/3 0/0 0/0 1 6 7 3 4 4 1 0 +9 4 16 J. Valanciunas 24 7/18 1/4 6/6 4 7 11 4 2 0 3 0 +11 21 22 D. Graham 21 4/11 2/6 2/2 1 0 1 1 3 0 1 0 +13 12 6 J. Hart 32 5/8 1/2 5/5 0 7 7 4 4 2 0 0 +23 16 26 G. Temple 13 1/3 1/3 1/2 0 1 1 0 0 0 0 0 +8 4 2 N. Marshall 5 2/6 1/3 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 2 W. Hernangomez 22 4/8 1/1 4/6 1 6 7 4 2 3 1 2 +14 13 22 J. Alvarado 4 0/0 0/0 0/0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 3 K. Lewis Jr. 13 1/5 0/2 0/0 0 2 2 1 0 1 2 0 +2 2 0 T. Satoransky 14 1/4 0/1 2/3 1 1 2 5 2 1 0 0 +10 4 8 N. Alexander-Walker 24 5/11 2/2 0/0 0 6 6 5 4 1 2 0 +14 12 16 T. Murphy III 5 3/3 2/2 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 9 Total 44/95 12/29 27/32 11 40 51 33 26 13 10 2 127 Wizards / 102 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Kuzma 28 2/4 0/1 3/3 0 5 5 4 3 0 4 0 -13 7 10 D. Gafford 14 4/6 0/0 0/0 2 0 2 1 2 0 2 2 -19 8 9 S. Dinwiddie 25 2/8 1/5 6/8 1 7 8 9 2 0 3 0 -17 11 17 B. Beal 28 11/20 0/4 1/3 2 3 5 1 3 0 3 0 -18 23 15 K. Caldwell-Pope 23 2/5 2/5 3/4 0 3 3 0 1 1 2 0 -17 9 7 A. Gill 6 3/4 2/2 0/0 1 3 4 0 1 0 1 1 +3 8 11 D. Bertans 19 1/10 1/9 0/0 1 1 2 0 4 0 0 0 -14 3 -4 C. Kispert 8 1/4 0/2 1/2 0 1 1 0 0 0 0 0 +3 3 0 D. Avdija 25 1/5 1/2 0/0 0 3 3 2 3 2 0 0 -8 3 6 M. Harrell 24 4/8 0/0 2/8 6 3 9 2 2 1 1 0 -8 10 11 R. Neto 21 3/6 0/1 7/8 0 1 1 2 0 1 1 0 -11 13 12 A. Holiday 18 2/4 0/0 0/0 0 2 2 2 2 0 2 0 -6 4 4 Total 36/84 7/31 23/36 13 32 45 23 23 5 19 3 102

San Antonio – Atlanta : 106-124

La réunion de crise chez les Spurs n’a pas eu l’effet escompté, car les Texans sont toujours aussi fébriles défensivement. Et face à une équipe d’Atlanta aussi en forme depuis quelques jours, ça se paye cash.

San Antonio a tenu en première mi-temps. Puis, en seconde, Atlanta accélère avec un 12-5 et les troupes de Gregg Popovich multiplient les shoots ratés et les ballons perdus. Trae Young et Kevin Huerter sanctionnent de loin et c’est une sixième victoire de suite pour les joueurs de Nate McMillan.

Spurs / 106 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Bates-Diop 18 1/5 0/1 0/0 1 3 4 0 0 0 1 0 0 2 1 K. Johnson 35 6/13 2/4 1/2 0 4 4 1 2 1 1 0 -22 15 12 J. Poeltl 29 6/12 0/0 3/4 6 4 10 1 1 0 1 1 -19 15 19 D. White 30 3/12 1/6 0/0 1 1 2 3 3 2 2 2 -26 7 5 D. Murray 34 9/20 4/7 0/0 2 6 8 11 1 2 3 0 -14 22 29 T. Young 8 3/4 0/0 0/0 2 2 4 0 2 0 1 0 +6 6 8 D. Eubanks 6 2/5 0/1 0/0 2 0 2 1 0 0 0 0 -8 4 4 J. Landale 5 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 +3 2 1 T. Jones 9 0/2 0/0 2/2 0 0 0 2 0 0 1 0 -3 2 1 B. Forbes 24 9/12 3/5 2/2 0 3 3 1 1 1 1 0 +3 23 24 L. Walker IV 20 2/7 1/4 0/0 0 4 4 5 3 0 1 0 +6 5 8 D. Vassell 22 1/6 1/4 0/0 1 2 3 2 2 2 0 1 -16 3 6 Total 43/100 12/33 8/10 15 29 44 27 16 8 12 4 106 Hawks / 124 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Collins 34 5/11 0/1 5/5 2 3 5 0 0 0 2 0 +14 15 12 C. Capela 32 5/10 0/0 1/2 3 10 13 1 1 5 0 3 +23 11 27 T. Young 30 14/22 2/6 1/2 1 6 7 11 2 2 2 0 +30 31 40 B. Bogdanovic 30 7/12 4/6 0/0 0 5 5 3 2 1 1 2 +23 18 23 K. Huerter 26 3/7 2/5 2/2 0 3 3 3 2 1 2 0 +20 10 11 D. Gallinari 22 1/4 0/2 8/8 0 2 2 3 0 0 0 0 +3 10 12 S. Hill 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 -1 C. Reddish 22 4/7 2/2 2/2 1 2 3 1 2 0 0 0 -2 12 13 G. Dieng 4 1/2 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 1 0 -3 2 2 L. Williams 14 4/7 2/3 2/2 1 0 1 1 0 0 1 0 -2 12 10 D. Wright 18 1/5 0/1 0/0 0 4 4 1 0 0 0 0 -12 2 3 T. Luwawu-Cabarrot 4 0/0 0/0 1/1 0 0 0 2 1 0 0 0 -3 1 3 Total 45/88 12/26 22/24 8 36 44 26 11 10 9 5 124

Sacramento – Portland : 125-121

Soirée très tendue à Sacramento, avec eaucoup de fautes techniques et deux expulsions. D’abord Robert Covington en première mi-temps, puis De’Aaron Fox en dernier quart-temps. Pour l’emporter sans leur meilleur joueur, les Kings ont pu compter sur plusieurs éléments.

Buddy Hield déjà, avec sept points dans les cinq dernières minutes. Ensuite, Davion Mitchell qui ajoute cinq points, et enfin un invité surprise : Marvin Bagley III. Très souvent écarté de la rotation, l’intérieur a marqué un panier primé important à 30 secondes du terme. Fin de série pour Portland, après quatre succès de suite.