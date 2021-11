Utah renoue avec la victoire face à un Thunder accrocheur

Depuis son coup de chaud début novembre avec quatre victoires de suite, le Thunder est rentré dans le rang avec cinq défaites en six matchs. Et, hier soir, sans Shai Gilgeous-Alexander toujours gêné par sa cheville droite, Oklahoma City a longtemps fait jeu égal avec le Jazz. Mais Jordan Clarkson (20 points) puis Donovan Mitchell (13 points) ont pris les choses en main dans le final, pour une courte victoire d’Utah à l’extérieur (110-104).

Derrière un Josh Giddey en grande forme (19 points, 8 passes, 7 rebonds) et Lu Dort (27 points) qui a assumé son rôle de vétéran, Oklahoma City a donné du fil à retordre au meilleur bilan de la saison passée. Mais le retour de Mark Daigneault sur le bord du terrain n’a pas changé la donne : OKC encaisse un quatrième revers de rang.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Donovan Mitchell se rachète. Déjà à côté de ses pompes lors de la défaite sur le fil face à Memphis, à 5/20 aux tirs dont 3/10 à 3-points, Donovan Mitchell a de nouveau été très dispendieux offensivement, avec un petit 6/16 hier soir. Pas dans le coup sur les tirs extérieurs, il s’est donc rapproché du cercle pour délivrer son équipe dans la dernière minute, avec trois paniers consécutifs pour sceller la victoire du Jazz. « C’est ce que je sais faire. Parfois, il faut simplement se secouer et aller chercher ses points. Mon équipe a confiance en moi, j’ai confiance en moi. J’ai fait le travail pour être prêt dans ces moments-là et aucun moment n’est trop gros pour moi. J’ai raté le tir de la gagne l’autre soir, donc je me devais de répondre » a-t-il expliqué.

— Ce jeune Thunder ne lâche jamais. Même sans son leader SGA, le Thunder s’est accroché de bout en bout face au Jazz. Pour le retour en bord de terrain de Mark Daigneault, OKC a pu compter sur Josh Giddey pour ne jamais s’avouer vaincus. Le rookie rentrera bien un 3-points pour revenir à égalité à 101 partout mais une ultime faute offensive de Lu Dort (27 points) a brisé pour de bon les chances de victoire des locaux.

— Quin Snyder satisfait de l’attaque du Jazz. Si ça ne s’est pas forcément retranscrit sur le score du match, le Jazz a essayé de retrouver son fonds de jeu après son revers décevant à domicile face à Memphis. En premier quart, les joueurs d’Utah se sont bien passés le ballon, renonçant à des bons tirs pour en trouver des meilleurs encore, comme le veut l’adage. Même s’il se terminait souvent en brique à cause d’une maladresse généralisée, ce mouvement de ballon a plu à Quin Snyder : « Je pense qu’on a délivré une de nos meilleures performances offensives de la saison, en premier quart notamment. Le ballon a vraiment bien bougé. On n’a simplement pas réussi nos tirs. On aurait très bien pu compter 15 ou 20 points d’avance à la fin du premier quart. »

TOPS/FLOPS

✅ Rudy Gobert. Encore un gros match pour le pivot français alors que les titulaires du Jazz pédalaient dans la semoule. Avec 15 points, 17 rebonds, 5 contres et 2 interceptions, il a réussi son 15e double-double de la saison, se permettant même une petite fantaisie sur une interception et un « coast to coast » jusqu’au dunk.

✅ Jordan Clarkson. Avec le « super sub » du Jazz, ça passe ou ça casse. Hier soir, ça passe crème avec un match très efficace à 20 points à 7/12 aux tirs, plus 5 passes et 1 seule balle perdue. C’est lui (avec l’aide de Rudy Gay) qui a impulsé un 15-4 à cinq minutes de la fin du match à coups de 3-points dans tous les coins.

✅ Josh Giddey. Le rookie australien du Thunder est le nouveau prodige local. Sa vision du jeu et sa polyvalence font forcément plaisir à Sam Presti et à son staff. Hier soir, Josh Giddey a confirmé ce potentiel avec un match plein à 19 points, 8 passes et 7 rebonds. Auteur de plusieurs tirs à 3-points pour continuer d’espérer dans la fin de match, il a cependant laissé beaucoup de balles en route (6)…

⛔ Derrick Favors. Face à son ancienne équipe, Derrick Favors est sorti du banc. Et son impact a été très, très limité : 1 point, 4 rebonds, 1 interception, le tout à 0/4 aux tirs. Le Thunder aurait sans doute espéré plus de son intérieur vétéran dans ce match particulier pour lui.

⛔ Donovan Mitchell. Comment placer l’arrière en flop alors qu’il s’est montré décisif pour son équipe dans la dernière minute du match ? Eh bien, parce que depuis deux matchs, il est complètement à côté de la plaque aux tirs. Dans sa sélection comme dans son exécution. À 6/16 au global dont 1/7 à 3-points, il a encore été très maladroit, laissant la porte ouverte à plusieurs retours d’OKC. Porte qu’il a heureusement claquée lui-même en fin de soirée.

LA SUITE

Oklahoma City (6-12) : réception de Washington, dans la nuit de vendredi à samedi (02h00).

Utah (12-6) : réception de la Nouvelle Orléans, dans la nuit de vendredi à samedi (03h00).