Encore à l’arraché, les Suns décrochent une 14e victoire de suite !

Les Cavaliers sont pris à la gorge par les Suns dès les premières séquences de la rencontre, avec un Chris Paul impeccable à la baguette. Devin Booker se régale en attaque, et Cleveland lui laisse beaucoup trop d’espace. Mais la tour de contrôle Jarrett Allen est parfait dans la peinture, et il colle deux bâches énormes à JaVale McGee pour réveiller ses coéquipiers et la salle.

Les vétérans Ricky Rubio et Kevin Love sortent leurs moves d’anciens, et remettent leur équipe sur les bons rails. Le rythme de jeu s’accélère, et leurs coéquipiers cavalent. Même si Booker est quasiment inarrêtable en cette première période, ce sont bien les Cavaliers qui sont devant à la pause (65-61).

Au retour des vestiaires, Deandre Ayton prend un bouillon face à un Allen survolté. Le pivot bahaméen prend une quatrième faute rapide, et et il faut attendre le début du 4e quart-temps pour que Paul, épaulé de Cam Johnson, remette la tête de Phoenix à l’endroit pour donner 10 points d’avance. On pense que c’est terminé mais Cleveland s’accroche avec un super Cedi Osman. Résultat, Cleveland signe un 9-0, et Phoenix ne mène plus que d’un point à quatre minutes de la fin (105-104). Le public croit en l’exploit, mais Paul et Booker enchaînent les tirs décisifs et Phoenix signe une 14e victoire de suite (120-115).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un premier quart-temps de rêve. Avec Booker (6/6), Paul (2/2), Bridges (2/2), et Ayton (2/2) à 100% aux tirs en premier quart-temps, les Suns ont réalisé 12 minutes de rêve en attaque. Jeu bien léché, passes pour le shooteur le plus ouvert et peu de ballons perdus, les hommes de Monty Williams n’ont malgré tout pas réussi à creuser un bel écart (36-33). La faute à un Jarrett Allen lui aussi à 100% (12 points, 5 rebonds) et solide en défense pour les locaux.

– Le début du 4e quart-temps. Face à une formation comme Phoenix, il ne faut jamais se relâcher. Les Cavaliers lâchent prise au début du 4e quart-temps, encaissant un 13-4. De +1, l’écart passe à +10 pour Phoenix pour mener 100-90 à sept minutes de la fin. Les Cavaliers vont réagir avec un 9-0 mais ce coup de rein leur sera fatal dans la dernière ligne droite.

– Les papys font de la résistance. Avec une rotation limitée , JB Bickerstaff donne du temps de jeu supplémentaire à certains éléments, et demande un peu plus à ses vétérans. Kevin Love (14 points, 8 rebonds) et Ricky Rubio (15 points, 5 rebonds, 4 passes) ont donné un coup de boost aux leurs en sortie de banc et régalé les fans par leur intelligence de jeu.

TOPS/FLOPS

✅ Devin Booker. 24 points en première période, 35 au total à 14/21 aux tirs. Malgré une faute technique prise en fin de second quart-temps, « Book » a été intenable en première mi-temps, puis dans les moments cruciaux, notamment dans ses tirs à mi-distance. On a aussi noté un bel impact en défense et une complicité toujours plus grande avec Chris Paul.

✅ Chris Paul. D Book et CP3. CP3 et D Book. Les deux font la paire, et le vétéran se régale et régale la star des Suns. Parfait dans la gestion du rythme et dans la défense sur Darius Garland, le vétéran au numéro 3 n’a rien forcé, a fait jouer les autres (12 passes) et a mis le bleu de travail au service de l’équipe quand il le fallait. Une prestation complète pour Paul, qui mène la barque de Phoenix avec une main de maître.

⛔ Isaac Okoro. L’ancien joueur vedette d’Auburn est connu pour ses qualités athlétiques et sa défense, mais sa faiblesse en attaque commence à être un peu (trop) flagrante. Complètement hors du coup lors du money time en attaque, les Cavs semblaient jouer à 4 dans la moitié de terrain adverse. Très appliqué en défense, Okoro doit rapidement trouver la clé pour apporter ne serait-ce qu’un minimum d’impact en attaque et ne plus être un plot posé dans le corner à regarder ses coéquipiers jouer au ballon…

LA SUITE

Cleveland (9-10) : réception du Magic samedi soir pour tenter de revenir à l’équilibre.

Phoenix (15-3) : déplacement chez les Knicks dans la nuit de vendredi à samedi.