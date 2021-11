Les Bulls incapables de battre les Rockets…

Sur le papier, c’était une affiche très déséquilibrée entre le 2e de la conférence Est et le dernier de la NBA. D’autant que Chicago retrouvait Nikola Vucevic et Alex Caruso, et que Houston a rapidement perdu Jalen Green.

Et pourtant, les Rockets s’imposent 118-113 pour mettre fin à leur affreuse série de 15 défaites de suite. Tout s’est joué dans le 3e quart-temps avec Danuel House Jr qui prend feu alors que les Bulls menaient de 10 points (73-63). Dans son sillage, les Rockets signent un 13-2 pour prendre les commandes (76-75). Eric Gordon vient lui filer un coup de main, et le pauvre DeMar DeRozan est bien esseulé pour leur répondre (90-82).

Les Bulls vont plusieurs fois revenir au score grâce à Zach LaVine, mais à chaque fois, Houston va trouver le 3-points qui fait du bien, par Danuel House Jr. à nouveau ou encore Garrison Matthews. À +8 à 16 secondes de la fin, les Rockets pensent pouvoir respirer, mais Zach LaVine, encore lui, va signer cinq points de suite pour les faire trembler jusqu’au bout. C’est Matthews, aux lancers, qui délivre ses coéquipiers et la salle pour la première victoire du mois, et la seconde de la saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

La suffisance des Bulls. Alors qu’ils menaient d’une dizaine de points, les Bulls ont arrêté de jouer, et surtout de défendre. Les Rockets étaient certes plus agressifs, mais Chicago n’a pas enchaîné les stops défensifs, se contentant de tomber dans le piège du « hourra basket » de Houston. Comme l’expliquera Billy Donovan après le match, on ne peut pas gagner un match en NBA en ne jouant que pendant un quart-temps.

Le début de match de Jalen Green. Avant de se blesser, Jalen Green avait réalisé une magnifique entame de match, se permettant même d’enrhumer Zach LaVine. Très irrégulier, pour ne pas dire très maladroit, pour ses débuts en NBA, le 2e choix de la Draft était parti pour réaliser son meilleur match. Touché sur une faute, il a tiré ses lancers avant de quitter ses coéquipiers avec une blessure au mollet gauche.

Les rebonds offensifs. Plus agressif, Houston gagne la bataille du rebond, et les coéquipiers de Christian Wood transforment leurs 7 rebonds offensifs en 16 points ! Les Bulls prennent neuf rebonds offensifs, mais ils ne marquent que deux points sur les tirs en « seconde chance ».

TOPS/FLOPS

✅ Danuel House Jr. Jalen Green blessé, Stephen Silas a fait confiance à son banc, et Danuel House Jr a réveillé ses coéquipiers à 3-points : 4 sur 4 ! C’est devenu contagieux, et tout le monde s’y est mis, et notamment Armoni Brooks. Les Rockets terminent la partie à 17 sur 36 à 3-points, dont un 8 sur 11 dans le seul 3e quart-temps.

✅ Alperen Sengun. Ce n’est pas le rookie des Rockets dont on parle le plus mais son potentiel est immense. Posterizé par Ayo Dosunmu en première mi-temps, le Turc n’a pas sombré, et ses bonnes mains ou son coup d’oeil lui permettent d’être toujours là où il faut. Lui aussi a participé au concours à 3-points de la deuxième mi-temps. Peut-être le pivot du futur de Houston.

⛔ Nikola Vucevic. De retour sur les terrains, le Monténégrin a souffert en défense. Il prend six fautes en 26 minutes, et il a encore raté des choses faciles en attaque. C’est juste une question de rythme, mais c’est dommage que son grand retour se traduise par une défaite humiliante à Houston.

LA SUITE

Chicago (12-7) : Nouveau déplacement, a priori facile, pour les Bulls qui se rendent vendredi à Orlando.

Houston (2-16) : Les Rockets ont la possibilité d’enchaîner avec la réception des Hornets samedi soir.