Anthony Edwards plane au-dessus du Heat !

Les Wolves ont poursuivi leur bonne dynamique en s’offrant le Heat à domicile, un test attendu pour confirmer les quatre succès précédents acquis par les hommes de Chris Finch. Et ces derniers ont été au rendez-vous, avec une paire Edwards-Beasley en grande forme (33 et 29 points).

Malgré une première mi-temps difficile durant laquelle les Floridiens ont compté jusqu’à 12 points d’avance après un 8-0 marqué par les deux missiles lointains de Tyler Herro (42-54), Minnesota s’est accroché, en s’appuyant notamment sur un Anthony Edwards déchainé. Le sophomore a d’abord placé un gros dunk avant de scorer à son tour par deux fois à 3-points pour égaliser à 68-68.

À 3-points, le trio Russell-Beasley-Prince a ainsi porté la marque à 86-82 à 12 minutes de la fin. Miami est revenu en un éclair, repassant même devant sur un 3-points de Duncan Robinson (88-89). Les Wolves ont alors ressorti l’artillerie lourde avec D’Angelo Russell, Malik Beasley, Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns pour se relayer de loin et faire flancher Miami pour de bon (107-99).

Vainqueurs 113-101 après un dernier lay-up d’Anthony Edwards, MVP du match, les Wolves sont désormais à l’équilibre (9v-9d), et ils ont enfin gagné face à Jimmy Butler…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un « money-time » à sens unique. Portés par l’ambiance à domicile alors que Miami était encore dans le match à cinq minutes de la fin, les Wolves ont dominé les débats en terminant la partie par un 11-1, avec 7 points infligé par D’Angelo Russell (20 points, 6 passes décisives).

– Le Heat a bafouillé en attaque. Plusieurs facteurs n’ont pas joué en faveur du Heat, dominé au rebond et qui a également laissé filer de précieux lancers-francs, 9 au total. Mais ce qui a le plus pénalisé Miami, ce sont peut-être ses 21 ballons perdus, le Heat concédant 7 « turnovers » de moins en moyenne. Difficile de prétendre à la victoire à l’extérieur dans ces conditions.

– Minnesota se lâche de loin. Les Wolves n’ont jamais possédé une équipe de shooteurs, et pourtant cette nuit, il s’offre un record de franchise avec 55 tentatives à 3-points ! Le 11 sur 27 après la pause est décisif.

TOPS/FLOPS

✅ Anthony Edwards. Il a été le détonateur, avec son dynamisme et ses coups d’éclat qui ont d’abord permis aux Wolves de revenir puis de prendre les commandes. Il a également gobé 14 rebonds, délivré 6 passes décisives et réalisé 3 interceptions pour aller avec ses 33 points, à 14/27 au tir. Vous avez dit déchaîné ?

✅ Malik Beasley. Le Malik Beasley que les Wolves veulent voir, le Tyler Herro de Minneapolis, celui qui apporte un coup de boost au scoring en sortie de banc. L’arrière a été agressif et s’est mis en confiance sur le tir extérieur, pour rendre 29 points, de loin sa meilleure prestation de la saison.

⛔ Kyle Lowry. Si on loue l’apport du meneur vétéran au Heat depuis le début de saison, celui-ci a été quasiment inexistant sur ce match. Sorti pour six fautes, Kyle Lowry a trop peu pesé sur la rencontre avec ses 7 points à 3/6 au tir, 6 rebonds et 5 passes décisives pour accompagner ses 4 ballons perdus. Gabe Vincent avait toutefois bien pris le relais (14 points en 18 minutes).

⛔ Jimmy Butler. Les retours de Jimmy Butler à Minnesota sont évidemment toujours attendus après son départ fracassant de Minneapolis. Comme Kyle Lowry, Jimmy « Buckets » aura été trop discret, en prenant moins de 10 tirs pour finir avec 16 points (à 5/9), 8 rebonds et 5 passes décisives. C’est la première fois qu’il s’incline face à son ancienne équipe.

ANTHONY EDWARDS FRAPPE ENCORE

Il s’en est fallu de peu pour que Gabe Vincent soit mis sur la liste des victimes d’Anthony Edwards. Postérizé en beauté par la star montante des Wolves en début de quatrième quart-temps, le meneur floridien s’en est tiré en provoquant de justesse une faute offensive qui a fini par calmer la foule, encore choquée par ce qu’elle venait de voir. Sans ça, c’était à coup sûr l’un des posters de l’année. Jugez plutôt !

LA SUITE

Minnesota (9-9) : les Wolves vont tenter de passer la sixième sur le parquet de Charlotte ce vendredi.

Miami (12-7) : le Heat est attendu à Chicago ce samedi.