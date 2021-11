Des Warriors aux deux visages surclassent Philly après la pause

> Menés de 19 points en première mi-temps, les Warriors ont totalement inversé la tendance grâce à Stephen Curry et Draymond Green, et aux contributions majuscules de Juan Toscano-Anderson et des autres « role players ».

Les quatre lancers francs ratés d’Andrew Wiggins pour ouvrir le match ont donné le ton pour Golden State. Complètement à plat et dépasser dans tous les secteurs du jeu, les Warriors voient logiquement les Sixers prendre le large grâce à l’autre duo Curry – Green (Seth et Danny).

Alors que les Dubs enchainent les balles perdues, Tyrese Maxey et Seth Curry insistent et attaquent le cercle à foison pour mettre Philly à +19 (55-36). Les Warriors parviennent toutefois à limiter la casse. Ils terminent la mi-temps sur un 16-6 derrière le réveil de Steph Curry, l’adresse d’Otto Porter Jr, et un ébuzzer beateré du milieu du terrain de Jordan Poole (61-52).

Les Dubs enchainent au retour des vestiaires par un 14-2, derrière une défense étouffante, pour prendre les devants (66-63). Grâce à Tyrese Maxey, les Sixers parviennent cependant à stopper l’hémorragie pour rester dans le coup (86-84). Alors que Seth Curry et Tyrese Maxey sont esseulés face aux tentacules de la défense locale, la profondeur de banc de Golden State finit par faire la différence. Otto Porter Jr. en mode sniper et l’énergie débordante de Juan Toscano-Anderson, qui postérise Andre Drummond avec férocité, permettent aux Warriors de dominer aisément le dernier quart-temps pour filer vers une cinquième victoire de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les pires vingt minutes de la saison de Golden State. Le jeu des Warriors est si unique que lorsqu’ils sont à côté de la plaque, les résultats en sont d’autant plus flagrants. Sans énergie, leur mouvement et intensité avaient complètement disparu. Leur attaque s’est transformée en une succession d’isolations, les balles perdues se sont multipliées, et leur défense était en mode portes ouvertes avec un Draymond Green incapable de boucher les trous béants. Le duo Green – Curry comptait d’ailleurs 7 ballons perdus alors que leurs homonymes permettaient aux Sixers de caracoler en tête.

– Les quatre minutes qui ont inversé la tendance. À côté de leurs pompes jusque-là, les Warriors ont réussi à se remettre dans le coup lors des quatre dernières minutes de la mi-temps, malgré un Draymond Green à quatre fautes sur le banc. Leur défense a forcé quatre pertes de balles des Sixers et six tirs manqués de suite pour donner les munitions nécessaires à Stephen Curry et Otto Porter Jr. afin de grappiller leur retard. Le buzzer beater de Jordan Poole est venu couronner le tout et a permis à Golden State de rentrer aux vestiaires avec un momentum sur lequel ils se sont appuyés pour débuter la deuxième mi-temps en feu.

– Tyrese Maxey (19 points, 5 passes), le chef de meute. Malgré la défaite de son équipe, le meneur sophomore continue de prouver qu’il a les épaules pour être titulaire en NBA. C’est lui qui a permis aux Sixers de commencer le match avec application. Il a mis beaucoup de pression sur le cercle adverse, marquant de nombreux lay-ups et floaters difficiles, tout en faisant jouer son équipe. Même si il a été rattrapé par la patrouille défensive de Golden State en deuxième mi-temps, Doc Rivers peut être satisfait de la performance de son meneur et du potentiel qu’il montre depuis le début de saison.

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry. Harcelé par Matisse Thybulle toute la rencontre, le double MVP n’a pas semblé réellement gêner. C’est lui qui a été le détonateur des Warriors en fin de première mi-temps et il a fini la rencontre avec 25 points à 9/16 aux tirs et 10 passes décisives.

✅ Draymond Green. De nouveau au four et au moulin (10 points, 9 rebonds, 7 passes), il n’était pas si loin de son premier triple-double de la saison, malgré un problème de fautes rapides.

✅ Juan Toscano-Anderson et Otto Porter Jr. Les deux joueurs ont été décisifs en sortie de banc. Le premier a amené une énergie folle des deux côtés du terrain et a su remplacer Draymond Green quand celui-ci était sur le banc pour finir avec 13 points, 6 passes et 6 rebonds. Le second a fait 4/5 à 3-points et chacune de ses réussites est arrivée à point nommé pour garder les Warriors dans le coup en première mi-temps et enfoncer le clou en seconde.

✅Seth Curry. Malgré son 0/5 à 3-points, le petit frère de Steph continue de montrer qu’il est plus qu’un simple shooteur. Il a marqué 17 de ses 24 points en première mi-temps en attaquant le cercle et en faisant mouche à mi-distance.

⛔ Andre Drummond. Le pivot a certes pris 12 rebonds mais il a pour le reste été totalement transparent. Il a raté ses cinq tentatives, perdu cinq ballons, et s’est fait dominer par le trio Kevon Looney – Draymond Green – Juan Toscano-Anderson au niveau de l’engagement.

LE CHIFFRE DU MATCH

Menés 55-36 après 20 minutes de jeu, les Warriors ont terminé la rencontre sur un 80-41 pour remporter le match de 20 points. C’est leur neuvième victoire de suite à domicile par dix points ou plus.

LA SUITE

Warriors (15-2) : Golden State enchaine un troisième match de suite au Chase Center avec la réception des Blazers qui montent doucement mais sûrement en régime malgré leur défaite à Sacramento.

Sixers (10-8) : retour à la maison pour Philly après neuf jours de « road trip ». Ils accueilleront Minnesota samedi avec le probable retour aux affaires de Joel Embiid.