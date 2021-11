Elie Okobo : « Je veux m’assurer que je ne retournerai pas en NBA comme un rookie »

Meilleur marqueur de l’Euroleague avec près de 20 points par match, et trois points de moyenne de plus que son dauphin, Elie Okobo ne regrette pas une seconde d’être rentré en Europe. Remis de ses pépins physiques, il a retrouvé le plaisir de jouer sous les couleurs de l’Asvel, et pour lui, c’est un possible tremplin pour un retour en NBA. Le plus important pour lui, c’était de jouer et d’être en bonne santé.

« Tout d’abord, la dernière fois que j’ai joué aux États-Unis, j’étais dans la bulle de la G League. Et je n’ai pas aimé l’expérience. Pas à cause de l’équipe avec laquelle je jouais, ou du staff » précise le Français, interrogé par Hoopshype. « Je jouais avec des douleurs sur une cheville déjà amoindrie. C’était assez frustrant. J’ai décidé de me faire opérer, au début de l’été, et j’ai passé tout mon temps en rééducation ».

La saison NBA s’est terminée en juillet, et avec un décalage d’un mois, il avait envisagé de jouer en summer league.

« J’ai pensé que je devrais revenir en août avec la Summer League pour essayer de trouver une équipe là-bas. Mais je voulais être à 100 %, et je n’allais pas pouvoir l’être en jouant la Summer League. A ce moment-là, Tony Parker m’a appelé et m’a demandé ce que je voulais faire pour la saison suivante. Il était intéressé pour me faire venir, et cela m’a aidé à rebondir après ma blessure et l’opération que j’ai subie. »

« Revenir avec le statut d’un très bon joueur d’EuroLeague«

La perspective de jouer l’Euroleague avec un rôle majeur a pris le dessus, et ses prestations impressionnent. L’ancien palois est un attaquant pur, et sa patte gauche et son agressivité font des dégâts au plus haut niveau.De quoi taper dans l’oeil des scouts NBA puisqu’il sera libre en juillet prochain ?

« Je ne me suis pas vraiment fixé d’objectifs de retour, une date butoir ou autre. Je veux m’améliorer, être prêt, et je veux m’assurer que je ne retournerai pas en NBA comme un rookie. Je veux établir un certain standard, et revenir avec le statut d’un très bon joueur d’EuroLeague. Je veux évidemment avoir une longue carrière en NBA, mais pour l’instant je me concentre sur l’équipe et sur moi-même. »

Même s’il se concentre sur lui-même et l’Asvel, il garde un oeil sur la NBA, et il donne ses lauréats de la saison : Stephen Curry comme MVP, et un doublé des Bucks.